Bị dân vây đánh vì cô gái 16 tuổi hô hoán bắt cóc

Chủ Nhật, ngày 26/07/2020 12:15 PM (GMT+7)

Cô gái 16 tuổi chạy từ trong xe ra hô hoán bị bắt cóc. Người dân ở khu vực cây xăng nghe tiếng hô hoán đã lôi 3 người đàn ông trên xe xuống đánh, khống chế rồi báo với công an...

Ngày 26-7, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức lấy lời khai của 3 người liên quan đến vụ cô gái 16 tuổi bước xuống xe ô tô hô hoán bị bắt cóc. Vụ việc xảy ra chiều 25-7, tại một cây xăng ở khu vực 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ba người bị đánh vì cô gái hô hoán bắt cóc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 25-7, một chiếc xe ô tô lưu thông từ hướng Đức Hòa về TP Hồ Chí Minh, khi đến cây xăng tại khu vực 4, thị trấn Đức Hòa thì xe chạy vào đổ xăng. Lúc này một cô gái từ trên xe chạy xuống hô hoán bị bắt cóc. Nhiều người nghe tiếng truy hô của cô gái đã xông vào đánh 3 người trên xe ô tô, khống chế và gọi điện báo với công an.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Công an vào cuộc điều tra

Công an huyện Đức Hòa có mặt tại hiện trường yêu cầu người dân dừng việc đánh người và đưa 3 người đàn ông cùng cô gái trẻ về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, cô gái được xác định là N.T.B.T (SN 2004, nhân viên một quán karaoke ở thị trấn Đông Thạnh, huyện Đức Huệ). Làm việc với cơ quan điều tra, 3 người đàn ông khai có mối quan hệ từ trước với T. Do T. có mượn nhóm người này một số tiền nhưng chưa trả. Chiều 25-7, 3 người này rủ T. đi biển ở Bình Thuận chơi và T. đồng ý lên xe. Khi đến cây xăng trên bất ngờ T. hô hoán mình bị bắt cóc.

Thượng tá Lê Thành Trung - Trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho hay, bước đầu xác định đây không phải là vụ bắt cóc. Những người liên quan đều quen biết nhau. Còn việc vì sao T. đang thiếu nợ 3 người đàn ông này mà lại chịu cùng đi chơi ở Bình Thuận, có nguyên nhân gì phía sau, Công an huyện Đức Hòa đang lấy lời khai làm rõ.

Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Bi-dan-vay-danh-vi-co-gai-16-tuoi-ho-hoan-bat-coc-604344/Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Bi-dan-vay-danh-vi-co-gai-16-tuoi-ho-hoan-bat-coc-604344/