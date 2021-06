Bị bắt khi hiếp dâm bé gái 9 tuổi ngoài ruộng

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 14:00 PM (GMT+7)

Trần Văn Ngon dụ dỗ bé gái 9 tuổi ra bờ ruộng để quan hệ tình dục với lời hứa sẽ cho điện thoại thì bị người dân phát hiện, khống chế và trình báo cơ quan Công an.

Ngày 24/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Ngon (SN 1993, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Văn Ngon tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, Ngon làm thuê ở xã Ba Sao (huyện Cao Lãnh). Cuối tháng 5/2021, Ngon nhậu với một người quen ở xã Ba Sao thì gặp bé gái 9 tuổi đến chơi. Nam thanh niên này nảy sinh dục vọng, dụ dỗ bé gái ra bờ ruộng để quan hệ tình dục và hứa sẽ cho bé gái chiếc điện thoại.

Người dân phát hiện sự việc đã tri hô, khống chế Ngon và trình báo cơ quan công an.

