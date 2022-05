Bị bắt cóc, con nợ nhảy xuống sông chạy trốn thì đuối nước

Bị nhóm chủ nợ bắt giữ, người đàn ông nhảy xuống sông để bỏ chạy thì chẳng may bị đuối nước.

Ngày 17-5, cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Cường (29 tuổi), Trần Hữu Ninh (22 tuổi), Huỳnh Duy Tâm (30 tuổi) và Nguyễn Giang Nam (36 tuổi, cùng ngụ Bình Định) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Trần Quốc Cường là chủ mưu vụ bắt cóc. Ảnh: Huỳnh Hải

Theo cơ quan điều tra, tháng 7-2021, anh Nguyễn Chí T (34 tuổi, ngụ Bình Định) có mượn của Trần Quốc Cường 73 triệu đồng. Sau đó, anh T bỏ vào huyện Ninh Hải để làm thuê.

Ngày 27-3, nhóm Cường đi đám ma từ tỉnh Bình Dương về đã ghé vào Ninh Thuận ăn nhậu cùng bạn bè.

Lúc này, Cường nhớ lại việc anh T mượn tiền không trả, bỏ trốn vào Ninh Thuận nên nhờ người quen hỏi địa chỉ anh T đang làm thuê.

Khoảng 19 giờ 45 ngày 27-3, nhóm Cường đã bắt giữ anh T tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

Theo Công an huyện Ninh Hải, ngày 30-3, người bạn làm chung với anh T đã trình báo việc nạn nhân bị mất tích. Qua điều tra, công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Bình Định bắt giữ Cường, Ninh, Duy Tâm và Nam.

Liên quan đến vụ án này, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết anh Nguyễn Chí T được phát hiện bị đuối nước trên sông Dinh tại khu vực Cầu Móng, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Vị này cho biết qua điều tra, nhóm Cường bắt giữ đưa anh T đến khu vực Cầu Móng thì nạn nhân bỏ chạy, nhảy xuống sông Dinh và bị đuối nước. Nhóm đòi nợ lao xuống cứu nhưng bất thành.

“Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị ngạt nước. Nhóm đòi nợ nhảy xuống cứu nhưng do đêm tối nên không cứu được. Nhân chứng cũng xác nhận việc này” - lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

