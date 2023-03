Bí ẩn vụ án sát hại người phụ nữ xinh đẹp bằng rìu: Buổi sáng kinh hoàng

Trở về nhà sau giờ làm việc, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trên giường bên cạnh chiếc rìu. Qua điều tra, cảnh sát tin rằng hiện trường vụ án đã được dàn dựng giống như một vụ đột nhập. Sau 40 không tìm ra thủ phạm, cảnh sát lật lại vụ án.

Buổi sáng kinh hoàng

Hơn 40 năm trước, vào một buổi sáng tháng 2 se lạnh, Sara Krauseneck thức dậy và phát hiện mẹ mình là Cathy Krauseneck tử vong trên giường với vết thương chí mạng ở phần đầu do rìu gây ra. Sara, khi đó mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi đã tự mặc quần áo, ngồi đợi cha đi làm về.Jims Krauseneck (chồng của Cathy Krauseneck) khai với cảnh sát, sau khi anh trở về nhà thì phát hiện vợ bị sát hại, còn cô con Sara Krauseneck may mắn bình an.

Các thành viên trong gia đình Jims Krauseneck

Vợ chồng Jim và Cathy lớn lên ở thị trấn nhỏ Mount Clemens, Michigan (Mỹ). Gia đình Jim sở hữu cửa hàng bán thảm, còn cha của Cathy là tài xế xe tải. Họ gặp nhau ở trường trung học và bắt đầu hẹn hò khi cùng là sinh viên tại Đại học Western Michigan.

Năm 1974, Jim và Cathy kết hôn. Ngay sau khi kết hôn, cặp vợ chồng trẻ chuyển đến Fort Collins, Colorado, nơi Jim heo học cao học tại Đại học bang Colorado. Còn Cathy trở thành một nhà trị liệu chỉnh hình.

4 năm sau đó, hai người có với nhau một bé gái, Sara Krauseneck. Thời điểm này, cả gia đình Jims đã chuyển đến Brighton, một vùng ngoại ô của Rochester, New York (Mỹ).

Bi kịch ập tới

Ngày 19 tháng 2 năm 1982, sau khi nhận được tin báo từ hàng xóm vợ chồng Jims về một vụ án mạng vừa xảy ra, các nhân viên cảnh sát đến nhà của Jim và Cathy ở Brighton và bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.

Thi thể của người mẹ trẻ xinh đẹp Cathy Krauseneck (khi đó 29 tuổi) được tìm thấy trên giường với chiếc rìu ở trong đầu. Báo cáo pháo ý sau đó cho thấy, cú đánh duy nhất vào đầu. Và cô ấy đã chết ngay lập tức theo giám định y tế.

Cathy bị sát hại bởi 1 chiếc rìu

Jim khai với cảnh sát rằng, khi trở về nhà sau giờ làm việc, anh thấy cửa gara mở, mảnh kính vỡ rơi vãi khắp nơi, có một chiếc rìu đặt ngay bên cánh cửa. Sau đó, Jim chạy lên phòng ngủ chính trên lầu thì phát hiện Cathy tử vong trên giường với một chiếc rìu khác. Còn cô bé Sara vẫn an toàn trong phòng ngủ kế bên. Jim sau đó ôm Sara chạy qua nhà hàng xóm.

Hiện trường với nhiều mảnh kính vỡ và một chiếc rìu trên mặt đất

Hàng xóm của Jim sau đó nói với các điều tra viên rằng, Jim đã đến trước cửa nhà cô, ôm Sara trong tay với "vẻ mặt kinh hoàng, và phát ra những tiếng la hét, rên rỉ không ngừng…".

Những đồ vật có giá trị, trong đó có một bộ ấm trà bằng bạc, nằm rải rác trên sàn nhà gia đình Krauseneck

Qua khám nghiệm hiện trường, mặc dù các điều tra viên không thể tìm thấy manh mối pháp y quan trọng như dấu vân tay, nhưng họ đã tìm thấy bằng chứng về một vụ trộm được dàn dựng.

Một số vật có giá trị nằm rải rác trên sàn nhà, bao gồm ví của Cathy và bộ dụng cụ pha trà, trông giống như được sắp đặt một cách có chủ đích hơn là sự bừa bộn ngẫu nhiên. Ngoài ra, cảnh sát xác nhận rằng không có thứ gì trong nhà bị mất.

Tin rằng vụ đột nhập được dàn dựng nhằm che giấu vụ giết người, các nhà điều tra bắt đầu dồn sự nghi ngờ vào Jim.

Một dấu giày (khoanh tròn) bên trong một túi rác được tìm thấy tại hiện trường vụ án, cạnh bộ dụng cụ pha trà bằng bạc

Nhà chức trách đã thẩm vấn Jim, cô con gái 3 tuổi rưỡi, vì cô bé đã ở nhà cả ngày với mẹ. Sara nói với các điều tra viên rằng, một "người đàn ông xấu xa" đã ở trong phòng của bố mẹ cô bé. Cảnh sát sau đó đánh giá "người đàn ông xấu xa" mà Sara nhìn thấy trong cơn hoảng loạn chính là người mẹ của cô bé, sau khi qua đời với thi thể bê bết máu.

Sau vài cuộc thẩm vấn nhưng không tìm thêm được manh mối gì, cảnh sát buộc phải để hai cha con Jim và Sara chuyển tới nhà họ hàng của họ tại Michigan vào ngày hôm sau.

