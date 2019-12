Bí ấn trong những quán karaoke vùng ven đô đất Cảng

Thứ Hai, ngày 09/12/2019 16:00 PM (GMT+7)

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP Hải Phòng đã tập kích triệt xóa hàng loạt “động lắc” núp bóng các cở sở kinh doanh karaoke ở vùng ven đô, ngoại thành. Với vẻ bề ngoài… bình dân, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh, nhưng quán karaoke trá hình sẵn sàng đứng ra cung cấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

“Dạt” ra ngoại thành tìm… bãi đáp

Đêm 1-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma túy (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, bất ngờ ập vào, tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở Karaoke Minh Quân 2, ở thôn 1, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên. Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang tại 4 phòng hát hơn 40 thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi Công an ập vào, nhiều đối tượng vẫn quay cuồng trong tiếng nhạc, không cần biết điều gì xung quanh. Phải cho đến khi nhạc tắt và đèn bật sáng, đám “dân chơi” này mới bừng tỉnh, có người còn định bỏ chạy…

Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ được chất ma túy và các tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như đĩa, thẻ đánh ke, ống hút tự chế… Tiến hành kiểm tra đã phát hiện 37/42 trường hợp dương tính với ma túy. Hầu hết những người dương tính với ma túy đều trú tại huyện Thủy Nguyên.

“Động lắc” Thiên Ân núp bòng quán karaoke .

Trước đó đúng 1 ngày, vào đêm 30-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an địa phương bắt quả tang tại 4 phòng hát của quán karaoke Thiên An, ở xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, gần 50 đối tượng đang phê ma túy, cùng nhau nhảy nhót thiểu kiểu thác loạn. Cùng với đó ở phía ngoài phòng khách quán karaoke Thiên An, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn chục thanh niên khác cũng ngất ngư vì đang phê ma túy.

Trong số gần 100 “dân chơi” bị bắt giữ, một số là người địa phương và ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh được mời sang chơi, còn lại từ các quận nội thành Hải Phòng dạt ra. Nhiều đối tượng thừa nhận thường xuyên đến những quán karaoke này để sử dụng ma túy và “bay lắc” thâu đêm, suốt sáng. Và lý giải tại sao phải chọn “bãi đáp” ở vùng ven đô và ngoại thành, là ở những khu vực trung tâm dễ bị lực lượng chức năng phát hiện. Thực tế trong thời gian qua hàng loạt tụ điểm ăn chơi nổi tiếng trong nội thành bị đánh sập, như các vũ trường như Biển gọi, UFO, MOS, cho đến các quán karaoke như Ruby, Long Quy, John Star. Trong khi dân đi “bay” sợ nhất là đang trong cơn phê có người lạ hoặc bị công an đánh úp, đồng nghĩa là… gãy cánh.

Vạch trần thủ đoạn tinh vi

Chủ “động lắc” Thiên Ân Bùi Văn Hiếu, sinh 1984, ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh là người khá có kinh nghiệm tổ chức những chuyến đi “bay” cho các “phi hành gia” đất Cảng. Khi biết dân “bay lắc” sau khi chuyển hướng từ các vũ trường, quán bar đến các nhà nghỉ, khách sạn làm bãi đáp nhưng không thấy đủ “phê” do bị hạn chế về âm thanh và ánh sáng, những thứ quan trọng để kích ảo giác. Theo đó Hiếu đã kéo đám dân chơi đến quán karaoke của mình ở vùng ngoại thành, không chỉ kín đáo mà còn bố trí phục vụ hết sức chuyên nghiệp. Với mỗi phòng hát của mình, Hiếu đều được bố trí vài ba màn hình ti vi cùng hệ thống loa công suất lớn. Đặc biệt hơn, khi đã là “khách ruột” của quán, không chỉ phục vụ hoa quả, nước ngọt, bia rượu, còn có cả “chân dài” và “hàng” chứ không phải lọ mọ đi tìm mua. Ngoài ra, để đảm bảo cho “dân chơi” mỗi khi tới bến không xảy ra va chạm hay mâu thuẫn với nhóm khác, Hiếu còn quy tụ hàng chục đối tượng hình sự, dân giang hồ có máu mặt để lấy uy.

Hàng chục dân chơi bị bắt giữ trong”động lắc” Thiên Ân.

Quá trình tổ chức hoạt động, cùng với việc bố trí mạng nhân viên từ vòng trong ra vòng ngoài bảo vệ, canh gác hết sức cẩn mất, không cho bất cứ người lạ nào từ phòng này sang phòng khác. Trong tất cả các phòng hát, chủ quán karaoke Thiên Ân đều thiết kế cửa thoát hiểm, nhưng thực chất là để phòng ngừa cho dân chơi chạy trốn khi có… biến. Sau khi đưa khách vào phòng ổn định, chốn ăn chơi thác loạn ở ngoại thành đất Cảng này bố trí người chuyển “hàng” và trực tiếp “xào ke” cho khách. Để cho những “chuyến bay” thêm phần hấp dẫn, Hiếu còn bố trí cho các nhân viên nữ đều còn rất trẻ phục vụ “nâng cánh” cho các “dân chơi”.

Lý giải việc tại sao có những cơ sở kinh doanh karaoke trá hình tồn tại gây bức xúc trong dư luận, Đại tá Lê Hồng Thắn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, các cơ sở kinh doanh này ngay từ khi đi vào hoạt động đã được cơ quan chức năng tiến hành lập hồ sơ quản lý. Tuy nhiên với mục đích kinh doanh không lành mạnh, các cơ sở này đều được thiết kế xây dựng kiên cố, hạn chế các lối ra vào. Khi khách đã vào đủ là cửa được đóng kín, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Thậm chí các cơ sở này còn tạo vỏ bọc bằng cách treo các biển hiệu nghiêm cấm sử dụng trái phép chất ma tuý bên ngoài. Một số nơi còn chủ động đề xuất với cơ quan Công an trong việc phòng, chống ma tuý.

Cũng theo Đại tá Lê Hồng Thắng, một thủ đoạn nữa là đối tượng tham gia điều hành thường ít khi xuất đầu lộ diện, có khi còn thuê các đối tượng có tiền án tiền sự quản lý. Các tụ điểm này thường hoạt động vào thời gian nửa đêm cho đến sáng. Bên ngoài vẫn chấp hành nghiêm như tắt điện, đóng cửa, nhưng bên trong cho dân chơi sử dụng trái phép ma tuý thâu đêm, thậm chí ngày này qua ngày khác. Chúng cắt cử bảo vệ nhiều vòng, có trang bị bộ đàm thông tin từ xa, kịp thời thông tin khi có dấu hiệu bị kiểm tra bắt giữ…

