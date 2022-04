Bé trai 13 tuổi bỏ nhà đi đã đạp xe xuống Vũng Tàu

Thứ Sáu, ngày 22/04/2022 08:41 AM (GMT+7)

Bé trai 13 tuổi sau khi rời nhà ở quận Bình Tân, TP.HCM thì đạp xe xuống TP Vũng Tàu và sống tại một nhà dân.

Ngày 21-4, chị Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho biết đã tìm thấy con trai là em NTHĐ (13 tuổi) sau khi bỏ nhà đi từ ngày 28-3 và gia đình mất liên lạc.

Theo chị Dung, sau khi báo chí đăng tải, một người dân ở TP Vũng Tàu đã điện thoại, báo cho gia đình việc phát hiện một bé trai có nhận dạng giống với bé Đ.

Chị Dung cho biết đã tìm thấy con trai ở TP Vũng Tàu sau gần một tháng mất liên lạc. Ảnh: NT

Qua đối chiếu, so sánh hình ảnh, chị Dung xác định đây đúng là con trai của mình nên nhanh chóng báo với Công an quận Bình Tân. Phía công an Bình Tân đã liên hệ với Công an một phường ở TP Vũng Tàu để có sự phối hợp, xác minh.

Chị Dung cùng chồng cũng tức tốc từ TP.HCM xuống Vũng Tàu và hai mẹ con đã gặp nhau tại trụ sở công an phường. Sức khỏe và tâm lý của em Đ đều ổn định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, trong chiều cùng ngày, chị Dung đã đưa em Đ lên lại TP.HCM. “Bé nói là sau khi rời nhà đã đạp xe xuống Vũng Tàu rồi xin nước, xin cơm, nhặt ve chai kiếm sống” – chị Dung nói và cho biết lúc gặp thì con khóc, nói nhớ mẹ và đang tìm cách về lại TP.HCM.

Theo chị Dung, em Đ khi đến Vũng Tàu thì xin ở lại nhà một người dân khoảng hai tuần cho đến khi gia đình hay tin. “Trước mắt gia đình sẽ trình báo với Công an quận Bình Tân, sau đó sẽ xem ý của bé có muốn đi học hay về nhà bà nội để chơi thì sẽ sắp xếp” – chị Dung tiếp.

