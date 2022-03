Nữ sinh lớp 7 mất tích bí ẩn được tìm thấy cách nhà 400 km

Nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An mất tích bí ẩn nhiều ngày đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở Bắc Ninh, cách nhà khoảng 400 km.

Chiều 11-3, Công an xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết cơ quan công an đã tìm thấy em T.T.Q.N. (SN 2009, trú xã Minh Thành mất tích bí ẩn nhiều ngày qua.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 7-3, em T.T.Q.N. (học sinh lớp 7) đi xe đạp điện rời nhà rồi sau đó không trở về. Gia đình tìm kiếm em N. khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức nên đã trình báo cơ quan công an.

Hình ảnh em T.T.Q.N. được lực lượng chức năng cung cấp khi thông báo tìm kiếm lúc mất tích bí ẩn

Theo thông báo tìm kiếm, em T.T.Q.N. cao 1m55, nặng 43 kg, mặt tròn, da ngăm đen, tóc dài ngang lưng. Khi đi mặc áo xanh, quần bò, dép lê màu đen, đi xe đạp điện màu xanh đen.

"Qua xác minh chúng tôi đã tìm thấy cháu N. ở tỉnh Bắc Ninh, cháu được xác định đi cùng một người bạn" - một lãnh đạo công an xã Minh Thành, thông tin.

Hiện, em N. đang được người thân đưa về nhà.

