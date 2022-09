Bé gái bị hiếp dâm, bụng to gia đình mới biết

Bé gái bị hiếp dâm trên đường đi chúc Tết, đến khi mang thai, bụng to thì gia đình mới phát hiện sự việc.

Ngày 23-9, TAND TP Hà Nội xét xử kín, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền (28 tuổi, đã có vợ con, trú trên địa bàn) 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Hiền tại tòa.

Theo nội dung vụ án, chiều 14-2-2021 (tức Mồng 3 Tết Nguyên đán), Hiền cùng PVĐ (27 tuổi) đi chơi Tết bằng xe máy.

Tới gần khu đô thị Hà Phong (huyện Mê Linh, Hà Nội), cả hai gặp cháu H (chưa đủ 16 tuổi) và bạn đang đi xe máy chúc Tết.

Do bị lạc, cháu H và bạn hỏi đường đi huyện Thạch Thất, thì được Hiền và Đ rủ đi theo để chỉ đường. Trên đường đi, Hiền điều khiển xe máy chở cháu H, còn Đ chở bạn của H.

Chiều tối cùng ngày, Hiền rủ cả nhóm vào nhà một người bạn để chúc Tết, ăn cơm và uống rượu. Ăn nhậu xong, Hiền tiếp tục điều khiển xe máy đưa cháu H về.

Trên đường về, Hiền nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu H. Khi đến khu vực khu đô thị Hà Phong, Hiền đưa nạn nhân đến ngôi nhà liền kề đang được xây dựng phần thô, chưa có người ở.

Hiền dựng xe máy trước cửa, gạ gẫm cháu H quan hệ. Bé gái không đồng ý nên bị Hiền đe dọa, dùng vũ lực để cưỡng ép.

Thực hiện hành vi xong, Hiền chở nạn nhân về nhà. Do sợ bị cha mẹ mắng, cháu H không dám kể cho ai biết sự việc. Đến cuối tháng 9-2021, mẹ cháu H thấy con gái bụng to, có dấu hiệu mang thai nên đưa đi khám. Gia đình lúc này mới phát hiện nên trình báo công an.

Ngày 5-11-2021, H sinh được một bé trai.

Nguồn: https://plo.vn/be-gai-bi-hiep-dam-bung-to-gia-dinh-moi-biet-post699949.html