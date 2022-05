Bé gái bị bạo hành tử vong: Kiến nghị đổi tội danh người cha, VKS nói gì?

Luật sư kiến nghị đổi tội danh ông Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người, VKS cho hay, hiện vẫn truy tố 2 bị can như cáo trạng ban hành.

Ngày 8/5, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng chuyển Tòa án nhân dân TP truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi N.T.V.A. bị bạo hành tử vong.

Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "giết người" và "hành hạ người khác"; bị can Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm".

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố nhiều tội danh.

Sau khi cáo trạng được ban hành, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và Nguyễn Anh Thơm (luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân) đã kiến nghị thay đổi tội danh truy tố đối với Nguyễn Trung Kim Thái từ tội "hành hạ người khác" sang tội "giết người".

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết, trước mắt, theo cáo trạng vẫn truy tố bị can Nguyễn Trung Kim Thái với hai tội danh "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm".

Đối với kiến nghị của luật sư về việc thay đổi tội danh của bị can Thái sang tội "giết người", Viện KSND TP.HCM sẽ xem xét và đưa ra quyết định sau.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, hiện luật sư vẫn chưa nhận được phản hồi từ Viện KSND TP.HCM.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang thời điểm bị Công an quận Bình Thạnh khởi tố, bắt giam.

Theo luật sư Nữ, đây là vụ án mang tính bạo hành đối với trẻ em đang được dư luận xã hội quan tâm và kịch liệt lên án hành, đồng thời, hành vi của bị can Thái quá rõ ràng qua chuỗi hành vi: là cha ruột nhưng đã cùng tham gia với tình nhân chửi mắng con gái ruột.

Bên cạnh đó, Thái trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập cháu V.A.; các lần Trang đánh đập cháu V.A, Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera...

Hành động này của bị can Thái góp phần gây ra tổn thương là nguyên nhân "dẫn đến chết người hoặc là yếu tố cộng thêm dẫn đến chết người", là giúp sức, thúc đẩy các hành động của Trang gây ra tổn thương là nguyên nhân "gây ra chết người".

Thanh gỗ bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng để bạo hành cháu V.A. làm cháu gái tử vong.

Do đó, với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích cho nạn nhân, luật sư Nữ mong sẽ truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để trả lại sự công bằng cho cháu V.A.

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Trang dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái tại căn hộ ở Topaz 2 Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Cháu V.A. sống cùng với cha ruột tại căn hộ trên.

Đến tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM nên cháu A. học trực tuyến tại nhà, Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu V.A.

Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ.

14h51 đến 18h06 ngày 22/12, Trang dùng tay, chân và cây gỗ đánh liên tục, dồn dập, dā man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu A. dẫn đến việc cháu tử vong trước khi vào bệnh viện.

Sau khi cháu V.A. tử vong, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên điện thoại di động của mình, thực hiện hành vi xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ.

Các đối tượng sau đó bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ. Do tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, chiều 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ, vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý, điều tra.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người, khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm.

Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Thái để điều tra cùng Trang về các hành vi giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Trang bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người; Thái bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, kết luận giám định pháp y khẳng định, nguyên nhân tử vong của cháu A. là do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

