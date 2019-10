Bé gái "bật đèn xanh" cho làm "chuyện người lớn", 2 thanh niên vướng lao lý

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Khi được sự gợi ý và chấp thuận của bé gái 14 tuổi, Phinh và Cuôi đã thay nhau giao cấu với bạn gái nhí.

Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm giam đối với Chau Phinh (SN 1999) và Chau Mai Cuôi (SN 1999, cùng trú tại ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Chau Phinh và Chau Mai Cuôi (áo màu cam).

Theo kết quả điều tra, vào chiều 15-9, trong lúc Chau Phinh và Chau Mai Cuôi đang nhậu cùng với một số người bạn tại nhà ông Chau Lợi (cùng trú tại địa phương) thì N.T.L. (SN 2005, trú tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên) đến đùa giỡn với Phinh và những người trong bàn nhậu, Phinh mời L. uống một ly bia. Lát sau, L. rủ Phinh đi uống cà phê, Phinh đồng ý và rủ Cuôi đi cùng. Lúc này, Cuôi lấy xe máy chở Phinh và L. đi tìm quán cà phê uống.

Trên đường đi, do không có tiền nên Cuôi điều khiển xe khi đến khu vực đất vườn thuộc tổ 12 (ấp An Thạnh, xã An Hảo) cả 3 xuống xe. Khi được sự gợi ý và chấp thuận của L., Phinh và Cuôi đã thay nhau giao cấu với L.. Sau đó, L. lấy chìa khóa xe máy của Cuôi rồi đến Công an xã An Hảo trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tiến hành mời Phinh và Cuôi đến trụ sở cơ quan làm việc thì cả 2 đã thừa nhận hành vi giao cấu với L..