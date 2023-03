Bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Công an TP HCM tạm giam Lê Văn Bậm

Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bậm (SN 1979, ngụ quận 10) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Công an đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và Nguyễn Thảo N. (SN 2000) về hành vi hành hạ, ngược đãi và dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Văn Bậm

Sáng 24-3, Công an TP HCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh T.M.T (SN 1993) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu T.N.A.T (SN 2020) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy.

Anh T. cho biết, do mâu thuẫn nên vợ anh dắt theo 2 con (cháu T.N.A.N, SN 2018 và T.N.A.T) bỏ đi và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm.

Đến cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin N. sử dụng trái phép chất ma túy, anh T. đã đến đón cháu T.N.A.N về, cháu T.N.A.T tiếp tục sống cùng mẹ.

Ngày 22-3, anh T. phát hiện clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu T.N.A.T bị N. và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo công an; đồng thời, đăng tải trên các trang mạng xã hội. Clip gây phẫn nộ trên mạng, Bậm và T. xóa tài khoản facebook, đưa cháu T.N.A.T bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác.

Chiều 26-3, công an đã phát hiện, Bậm và N. khi đang lẩn trốn tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Khám xét nơi ở của Bậm, công an phát hiện, thu giữ 0,21g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành xét nghiệm nhanh các chất ma túy phát hiện Bậm và N dương tính với ma túy; riêng cháu T.N.A.T âm tính với ma túy. Công an TP HCM đưa cháu T. đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

