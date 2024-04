Bắt tụ điểm đánh bài có đến 14 “quý bà”

Tụ điểm đánh bài bị triệt phá.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16/4, trong lúc các con bạc đang sát phạt bằng hình thức đánh bài tại ấp Bình Phú, Đội CSHS Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Hòa An ập vào bắt quả tang 18 đối tượng. Trong các đối tượng bắt giữ có 14 đối tượng là nữ.

Các đối tượng liên quan.

Ngoài thu giữ tang vật đánh bài, Công an còn thu giữ 23 triệu đồng và 12 điện thoại các loại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]