Bắt trộm quá đà, thành ra phạm tội: Băn khoăn về tội danh cướp tài sản

Khi nào tạm giam? Về việc có áp dụng biện pháp tạm giam hay không sẽ tùy thuộc vào loại tội phạm mà bị can bị khởi tố và dựa theo quy định tại Điều 119 BLTTHS. Theo đó, trong trường hợp bị can bị khởi tố về tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thì bị can có thể bị áp dụng biện pháp tạm giam mà không đòi hỏi thêm những điều kiện khác. Nếu bị can bị khởi tố về tội nghiêm trọng hoặc tội ít nghiêm trọng mà BLHS quy định hình phạt tù trên 2 năm thì chỉ áp dụng biện pháp tạm giam khi có căn cứ xác định người đó thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 119 BLTTHS như: có dấu hiệu bỏ trốn; có hành vi đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại… Vì vậy, nếu bị can bị khởi tố về tội cướp tài sản thì có thể áp dụng biện pháp tạm giam. Trường hợp bị can bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản tại khoản 1 Điều 170 BLHS (tội nghiêm trọng) thì chỉ áp dụng biện pháp tạm giam khi có một trong các căn cứ tại khoản 2 Điều 119 BLTTHS. TS TRẦN THANH THẢO, Trường ĐH Luật TP.HCM