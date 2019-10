Bất thường cái chết của một thiếu niên: Vết máu hiện trường của ai?

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Trong vụ án về cái chết bất thường của em Hoàng Ngọc Đông (tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) có một số tình tiết quan trọng chưa được làm rõ: Các vết máu tại hiện trường không được cơ quan điều tra ghi nhận và giám định; lời khai của người tình nghi được công an xác nhận có mâu thuẫn, nhưng không thể khởi tố bị can.

Báo Tiền Phong ra ngày 5/9 đăng tải bài viết “Cái chết bất thường của một thiếu niên” phản ánh vụ án về cái chết của em Hoàng Ngọc Đông (lúc đó 14 tuổi) cách đây 9 năm, với một dây xích quấn 3 vòng quanh cổ. Dây xích đó còn được buộc vào một khối bê tông nặng khoảng 45 kg. Công an Hà Giang không khởi tố vụ án, sau 3 năm mới khởi tố, rồi đình chỉ điều tra. Đại diện Công an tỉnh Hà Giang cho biết, sau khi Tiền Phong đăng bài viết trên, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an có ý kiến chỉ đạo công an tỉnh này về công tác nghiệp vụ đối với vụ án của em Đông.

Vấn đề mấu chốt của vụ án là cần xác định ông Nguyễn Mạnh Thành (chủ trang trại thuê em Đông, đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ án đã đề cập ở bài trước) và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy vợ ông Thành có gặp và mâu thuẫn với Đông trước khi Đông chết hay không. Cụ thể, ông Thành khai rằng: Khoảng 17 giờ ngày 4/9/2010, hai vợ chồng ông Thành vào trang trại thì không thấy cháu Đông đâu, đi kiểm tra ao cá và chuồng trại không phát hiện gì. Sau đó, ông Thành lên nhà đọc báo đến 18 giờ 30 phút đi về và cùng gia đình đi ăn cơm tối tại quán thịt chó ở đỉnh dốc Mã Tim thuộc tổ 3, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Khi đang ăn cơm, ông Thành nhận được điện thoại của anh Toản nói là không thấy Đông đâu, nhờ ông Thành vào tìm giúp. Khi ông Thành vào đến trang trại thì thấy mọi người đã vớt được xác Đông lên.

Tuy nhiên, lời khai của các nhân chứng Lù Thị Thúy, Tẩn Thị Sỉnh và Lù A Kiều đều khẳng định: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/9/2010, họ thấy xe ô tô của ông Thành và bà Thủy vào trang trại... Lù A Kiều khai: “Khi tôi đi lấy củi về, lúc này khoảng 16 giờ 30 phút, tôi có thấy Đông đang lấy lá chuối ở bờ ao, còn ông Thành đang đứng trước sân trong trang trại cùng vợ. Khi nhìn thấy Kiều, Đông có gọi Kiều lên chơi. Kiều trả lời, có ông Thành và bà Thủy ở đấy nên Kiều không lên”. Trong khi đó, theo khảo sát của phóng viên tại hiện trường, bờ ao và sân chỉ cách nhau khoảng 20m.

Làm việc với phóng viên, Đại tá Đặng Văn Bàn, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan CSĐT có lấy lời khai của các nhân chứng trên, đồng thời xác định ông Thành và bà Thủy là đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ án. Ông Bàn cũng cho rằng, qua quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT nhận thấy lời khai của ông Thành về thời gian ông bà này xuất hiện ở hiện trường và không gặp em Đông hôm xảy ra vụ án là không chính xác. “Lời khai của ông Thành và bà Thủy đang có sự mâu thuẫn, nhưng sự mâu thuẫn đó chúng tôi chưa lý giải được. Cơ quan CSĐT xác định ông bà này có mặt tại hiện trường lúc bấy giờ, nhưng chưa đủ căn cứ để khởi tố họ”, ông Bàn nói.

Chưa làm rõ vết máu tại hiện trường

Ông Hoàng Văn Toản, bố em Đông cho biết, khi đến trang trại ông Thành để tìm và sau đó vớt xác con trai ở dưới ao lên, ông và một số người dân có nhìn thấy các vết máu trong bếp và bờ ao. Đại tá Bàn cho biết thêm, trong lời khai của nhân chứng và bà Thủy cũng ghi nhận có một số vết máu ở hiện trường vụ án.

Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án không thấy ghi nhận có vết máu tại hiện trường vụ án. Khi PV hỏi tại sao điều tra viên không làm rõ tình tiết vết máu tại hiện trường, ông Bàn nói, điều tra viên không đủ điều kiện để thu giữ vết máu, vì có thể vết máu nhỏ giọt ở bờ ao. “Vì sao điều tra viên ban đầu không ghi nhận vết máu trong hồ sơ, không giám định được vết máu ở hiện trường vụ án, thì anh phải làm việc với Thanh tra Công an tỉnh Hà Giang và Thanh tra Bộ Công an, chúng tôi chỉ biết làm công tác điều tra…”, ông Bàn nói. Khi phóng viên đề nghị làm việc với điều tra viên ban đầu để tìm hiểu về tình tiết vết máu trên, ông Bàn thông tin rằng, hiện lãnh đạo đi vắng nên đợi xin ý kiến của cấp trên rồi trả lời sau.

Ông Toản cho biết thêm, anh Mã Chí Hùng, một người hàng xóm từng làm thuê trong trại ông Thành (trước thời điểm em Đông làm thuê cho ông Thành) đã nghỉ làm sau một thời gian ngắn vì không đồng tình cách đối xử của ông Thành với anh này. Đại tá Bàn xác nhận, trong lời khai của Hùng với Cơ quan CSĐT, Hùng làm thuê cho ông Thành từ tháng 8/2010, khoảng một tháng sau, anh này nghỉ làm. Hùng khai: Trong thời gian làm thuê cho ông Thành, có hôm Hùng làm hỏng dây sạc và đèn pin. Sau đó, ông Thành chửi Hùng và dùng tay trái túm tóc, giật mấy phát, rồi định đánh. “Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo về cách đối xử của ông Thành với người làm thuê”, ông Bàn nói.

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên (Đoàn Luật sư Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Toản nói: “Các vết máu phát hiện tại hiện trường có thể là máu của cháu Đông hoặc máu của hung thủ trong quá trình vật lộn, quát nạt, la hét, chống cự... Điều này củng cố cho nhận định cháu Đông bị hung thủ đánh chết lâm sàng từ trên cạn, sau đó hung thủ lôi cháu xuống ao cá để thực hiện phi tang, xóa dấu vết. Cơ quan điều tra không thu giữ các vết máu và chụp ảnh lại là sai sót nghiệp vụ rất nghiêm trọng.

Thời điểm ông Thành, bà Thủy có mặt ở trang trại đó, trong không gian rất chật hẹp, cháu Đông bị giết, có sự vật lộn, xô xát, la hét, to tiếng… như nói ở trên mà ông Thành, bà Thủy không thấy, không biết là hoàn toàn bất minh, họ không có chứng cứ ngoại phạm, cần xem xét để không bỏ lọt tội phạm.