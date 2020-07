Bắt thêm 1 người Trung Quốc trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam

Chủ Nhật, ngày 26/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt thêm 1 đối tượng người Trung Quốc trong đường dây đưa người nước này nhập cảnh trái phép vào 2 địa phương trên.

Ngày 26-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP Đà Nẵng cho hay, tối 25-7, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện và bắt giữ đối tượng Gao Liang Gu (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) khi y đang ở tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Gao Liang Gu được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Hiện đối tượng đang được di lý về Công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. Đại tá Dũng cũng cho hay, các đối tượng trong đường dây này sẽ sớm được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Đối tượng Gao Liang Gu. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 11-7, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra tại 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 21-7, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo điều 348 Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo luật định. Cùng với đó, lực lượng công an bắt giữ 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc liên quan đến đường dây này.

Trước đó, tại Đà Nẵng liên tục phát hiện nhiều nhóm người Trung Quốc "không biết bằng cách nào đến lưu trú bất hợp pháp". Cụ thể, ngày 11-7, một nhóm 5 người bị phát hiện và đưa đến cách ly tại bệnh viện 199 Bộ Công an. Tiếp đó, ngày 18-7, cơ quan công an tiếp tục phát hiện nhóm 24 người Trung Quốc lưu trú trái phép và đưa đi cách ly tại một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà.

Tại Quảng Nam, chiều 18-7, người dân trình báo tại một khu lưu trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang có nhóm hàng chục người Trung Quốc. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã tìm và phát hiện có 21 người, sau đó đưa vào khu cách ly.

