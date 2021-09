Bắt tên cướp định xâm hại chủ nhà trong đêm

Gần 1h ngày 28-9, chuông điện thoại trực ban Công an xã Lộc Thuận (H.Lộc Ninh, Bình Phước) reo vang. Một phụ nữ xưng tên T.H.L.T (ngụ địa phương) giọng đứt quãng, báo tin tại nhà mình vừa xảy ra vụ cướp, khiến chị vô cùng hoảng sợ, mong công an xã đến ngay. Cán bộ trực ban khuyên nạn nhân trấn tĩnh rồi mới tiếp nhận được đầy đủ nội dung vụ việc.

Theo chị T., lúc đó chỉ có chị và con gái 7 tuổi ở nhà. Vừa có một người đàn ông lạ đột nhập vào nhà, đến giường nơi hai mẹ con chị đang ngủ rồi khống chế, đe dọa nếu la lên sẽ giết chết. Chị không dám la và van xin đối tượng tha cho.

Gã sờ soạng khắp người chị T. Sợ con gái thức giấc, chị T. bảo hắn cho đi ra nhà sau. Khi gần đến cửa sau, lợi dụng sơ hở của tên cướp, chị T. đẩy mạnh gã làm cả hai cùng ngã xuống. Đôi bên giằng co, một lúc sau chị T. đuối sức, bị đối tượng đánh mạnh vào mặt và đe dọa giết nếu phản kháng.

Biết không thể chống cự được lâu, chị cầu xin đối tượng tha cho mẹ con chị, còn đồ đạc trong nhà muốn lấy gì cứ lấy. Tên cướp buông chị ra rồi bảo đem ĐTDĐ và tiền đưa cho gã. Nạn nhân lấy chiếc ĐTDĐ Samsung J3 và 500 ngàn đồng đưa tên cướp. Y cầm rồi bỏ đi. Do quá trình gây án đối tượng đeo khẩu trang nên nạn nhân không nhận diện được hắn.

Nguyễn Xuân Hòa và tang vật

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Lộc Ninh phối hợp với Công an xã Lộc Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay trong đêm, các trinh sát tỏa đi nhiều hướng để truy xét nóng, các biện pháp nghiệp vụ được sử dụng. Sau gần 10 giờ truy xét, lực lượng công an bắt được nghi can Nguyễn Xuân Hòa (SN 1996, ngụ xã Lộc Thuận) khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Quang (H.Lộc Ninh).

Tại cơ quan công an, Hòa khai đã theo dõi, biết được chồng chị T. thường xuyên đi làm vắng, chỉ có chị này và đứa con nhỏ ở nhà, nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

Khoảng 23 giờ ngày 27-9-2021, Hòa dùng lưỡi cưa cạy chốt cửa rồi đột nhập nhà chị T. Tại đây, gã thấy 2 ĐTDĐ để ở gần cửa phòng ngủ liền lấy trộm rồi vào khu bếp, thấy chiếc ĐTDĐ Realme C15 nhưng bị khóa màn hình, phải nhận diện khuôn mặt mới mở được. Đối tượng quay lại phòng ngủ, đưa điện thoại ra trước mặt chị T. để mở khóa thì chị thức dậy và tri hô. Gã liền trèo lên giường, dùng tay bịt miệng chị, khống chế không cho chị T. kêu la, sau đó lấy thêm ĐTDĐ Samsung J3 và 500 ngàn đồng mới bỏ đi.

Cơ quan điều tra thu giữ ĐTDĐ Samsung J3 là tang vật vụ án, còn số tiền 500 ngàn đồng thì đối tượng đã tiêu xài hết. Vụ án đang được Công an H.Lộc Ninh điều tra, xử lý.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-ten-cuop-dinh-xam-hai-chu-nha-trong-dem_120892.html