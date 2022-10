Bắt tạm giam 2 công chứng viên ở Bình Dương

Hai công chứng viên ở Bình Dương được xác định có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can Nho và Trung bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt tạm giam 2 công chứng viên để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chiều ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can: Trịnh Quang Nho (SN 1957) và Vũ Nhật Minh Trung (SN 1991, cùng ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra ban đầu, cả hai bị can Nho và Trung đều là công chứng viên làm việc tại Văn phòng Công chứng Sở Sao (TP Thủ Dầu Một).

Vụ án đang được tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-tam-giam-2-cong-chung-vien-o-binh-duong-a574405.html