Bắt quả tang người đàn ông tóc bạc xâm hại bé gái 3 tuổi

Thứ Năm, ngày 03/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi vượt tường vào nhà tìm kiếm, mọi người thấy bé gái 3 tuổi đang khóc trên giường, còn đối tượng yêu râu xanh trong tình trạng không mặc quần.

Chiều 2/10, Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Văn Mai (sinh năm 1962 ở thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 28/9, Công an thành phố Lạng Sơn nhận được thông tin của gia đình cháu C. (sinh năm 2016) bị đối tượng Hoàng Văn Mai (sinh năm 1962, ở thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) hiếp dâm.

Đối tượng Hoàng Văn Mai (bên trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Qua xác minh và từ trình báo của gia đình cháu C. (sinh năm 2016), trong lúc bố cháu C. đi đánh cờ cạnh nhà về không thấy con gái nên đã đi tìm. Sau đó, mọi người nghe thấy tiếng khóc của cháu C. bên nhà ông Hoàng Văn Mai nên đã sang tìm, lúc này cổng đã khóa trái từ bên trong.

Lo lắng, người nhà cháu C. đã vượt tường vào nhà tìm kiếm và thấy cháu C. khóc trên giường, còn đối tượng Hoàng Vân Mai đầu bạc trắng nhưng trong tình trạng không mặc quần. Tại hiện trường, quần của cháu C. ở sát người đối tượng.Sau khi tiếp nhận thông tin và xác minh vụ việc, cơ quan CSĐT công an thành phố Lạng Sơn đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Mai để điều tra, làm rõ.