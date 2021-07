Phá 2 vụ đánh bạc ở miền Tây có nhiều “quý bà” tham gia

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 15:00 PM (GMT+7)

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều “quý bà” vẫn tụ tập đánh bạc gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

An Giang: Sáng 26-7, Công an huyện Chợ Mới cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền liên quan 13 đối tượng.

Các đối tượng tham gia lắc tài xỉu ăn tiền bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 25-7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới có nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền gây mất an ninh trật tự, nên lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Kiến An nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.

Khi công an đến nơi thì phát hiện, bắt quả tang 13 đối tượng (trong đó có 5 "quý bà") đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do đối tượng Nguyễn Văn Nhơn (SN 1968; ngụ xã Kiến An) đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền xâu.

Cà Mau: Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Cà Mau vừa chia làm 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà 2 hộ dân ở phường 8 thì phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia đánh bài và chơi cá ngựa ăn tiền.

8 "quý bà" và 1 ông bị bắt quả tang khi đang đánh bạc

Theo đó, tổ công tác thứ nhất đã phát hiện 4 đối tượng đều là nữ đang đánh bài tứ sắc ăn tiền, kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng tạm giữ gần 9 triệu đồng.

Cùng thời điểm, tổ công tác thứ 2 kiểm tra tại một hộ gia đình cách đó không xa thì bắt quả tang 5 đối tượng (gồm 1 nam, 4 nữ) đang đổ cá ngựa ăn tiền.

Các đối tượng đã được kiểm tra y tế và lập biển bản về hành vi tham gia tệ nạn và vi phạm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.

