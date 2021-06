Bắt nhóm trộm nhí do Hùng "Năm Cam" cầm đầu

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 08:53 AM (GMT+7)

Thanh niên 21 tuổi có 2 tiền án cầm đầu băng trộm chuyên dùng kìm cộng lực đột nhập nhiều địa điểm để trộm cắp xe máy ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngày 23-6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt Đoàn Phi Hùng (thường gọi là Quý, Năm Cam, 21 tuổi), Đặng Huỳnh Phước Sang (17 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thành Tâm (17 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Út Tuấn (15 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ quận Bình Tân), để điều tra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Nhóm trộm do Hùng (trên cùng) và các đồng phạm gồm Tâm, Tuấn và Sang (từ trái qua, bên dưới). Ảnh: CA

Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn quận Bình Tân trình báo về các vụ trộm cắp. Nhóm gây án từ hai đến bốn thành viên trẻ tuổi, táo tợn thường đi “ăn hàng” vào các thời điểm từ 1 đến 3 giờ sáng.

Thủ đoạn của băng trộm là sử dụng kìm cộng lực cắt cửa các dãy nhà trọ, dùng đoản bẻ khóa, lấy nhiều xe máy, tài sản có giá trị khiến người dân lo lắng.

Nhóm trộm luôn thủ sẵn bình xịt hơi cay, gậy ba khúc mỗi khi "nhập nha" lấy tài sản. Ảnh: CA

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân nhanh chóng khoanh vùng được các nghi phạm. Hôm 22-6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tụ xã hội (CSĐTTP về TTXH) phối hợp công an phường Tân Tạo A ập vào căn nhà trọ trên địa bàn bắt Hùng và Sang.

Xe tang vật mà nhóm trộm dùng để sử dụng. Ảnh: CA

Hùng được xác định cầm đầu băng trộm do có “bề dày” hai tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Qua khai thác, công an quận Bình Tân mở rộng bắt thêm Tâm và Tuấn. Trong đó, Tâm và Tuấn đã bị Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) tạm giữ về hành vi cướp giật tài sản vào ngày 22-6 ở đường Hồ Học Lãm.

Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan như xe máy, bình xịt hơi cay, kìm cộng lực, để phục vụ điều tra.

Nhóm này khai, từ ngày từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 6 đã phối hợp đột nhập, thực hiện bảy vụ trộm cắp ở các kho hàng, cửa hàng tại quận Bình Tân, huyện Bình Chánh.

Đáng chú ý, nhóm này ba lần đột nhập dãy trọ trên đường Bia Truyền Thống (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) dùng kìm cộng lực cắt cửa, dùng đoản bẻ khóa lấy đi sáu xe máy.

Ngoài ra, nhóm Hùng dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa dãy nhà trọ ở đường số 1 chung cư Amazing (huyện Bình Chánh) và lấy đi xe máy.

Đến sáng sớm ngày 22-6, khi vừa đột nhập kho hàng trên đường Tỉnh Lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để trộm xe máy vừa mang đi bán, chưa kịp chia tiền thì bị công an bắt.

