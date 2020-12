Bắt nhóm “nam thanh nữ tú” tổ chức bay lắc trong khách sạn

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 21:00 PM (GMT+7)

Kiểm tra tại phòng 1004, khách sạn Toàn Thắng, thuộc khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy...

Ngày 29/12/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ 6 đối tượng gồm 4 nam, 2 nữ tổ chức bay lắc tại 1 khách sạn trên địa bàn.

Các đối tượng tổ chức bay lắc tại khách sạn bị bắt giữ.

Vào hồi 20h, ngày 28/12/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Vinh kiểm tra tại phòng 1004, khách sạn Toàn Thắng, thuộc khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, 3 đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Nghệ An gồm: Đinh Trung Sơn (SN 2000, trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên); Trần Thị Nhung (SN 1998, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh); Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2005, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) và 3 đối tượng có hộ khẩu thường trú ở Hà Tĩnh gồm: Trần Quang Sang (SN 1999, trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà); Ngô Xuân Tú (SN 2003) và Ngô Tiến Dũng (SN 2001) trú tại thị trần Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói potylen ma túy dạng Ketamin trọng lượng 3g, và 36 viên nén màu xanh là thuốc lắc trọng lượng 18,06g, 01 bộ đèn chớp; 01 bộ loa phục vụ bay lắc và các dụng cụ mà các đối tượng sử dụng ma túy. Qua test nhanh, tất cả đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Được biết, trong số các đối tượng trên Trần Quang Sang đã có một tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng thường thuê phòng tại các khách sạn có khóa thẻ từ, cách âm tốt tổ chức bay lắc để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Quá trình sử các đối tượng cất giấu ma túy ở những nơi khó phát hiện trong phòng của khách sạn như trần nhà, rèm cửa…

Hiện, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an TP Vinh đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Bat-nhom-nam-thanh-nu-tu-to-chuc-bay-lac-trong-khach-san-625478/Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Bat-nhom-nam-thanh-nu-tu-to-chuc-bay-lac-trong-khach-san-625478/