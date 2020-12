Phát hiện hàng chục người thác loạn tập thể trong karaoke ở quận Bình Tân

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 09:21 AM (GMT+7)

Bất ngờ kiểm tra karaoke ở quận Bình Tân (TP.HCM), lực lượng công an đã phát hiện 21 người dương tính với ma túy.

Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang lập hồ sơ xử lý Trần Đình Lãm (SN 2001, quê An Giang) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và 21 người dương tính với ma túy.

Rạng sáng cùng ngày, Đội CSĐT Tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra quán karaoke Victory nằm trên đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Những người chơi thâu đêm ở karaoke Victory

Lúc này, 44 người có biểu hiện không tỉnh táo, nghi bay lắc, sử dụng ma túy trong hai phòng VIP. Công an đã đưa tất cả 44 người này về trụ sở làm việc.

Kiểm tra nhanh, công an phát hiện 21 người (12 nam, 9 nữ) dương tính với ma túy. Lực lượng công an cũng lập biên bản cơ sở trên nhiều lỗi vi phạm hành chính như kinh doanh quá giờ, thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng ma túy; chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự và lỗi về PCCC.

Trước đó 5 tháng, Công an quận Bình Tân cũng đã kiểm tra quán karaoke Victory và phát hiện 84 người dương tính với ma túy.

