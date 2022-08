Bắt nhóm giang hồ cưỡng đoạt tiền của tiểu thương, tài xế ở chợ đầu mối

Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Nhận - kẻ cầm đầu băng nhóm bảo kê có “số má” tại khu vực chợ đầu mối hoa quả.

Đại ca cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Văn Nhận đã bỏ trốn.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ nhóm có “số má” chuyên cưỡng đoạt, thu tiền bảo kê núp bóng doanh nghiệp tại TP Bắc Giang.

Các đối tượng trong ổ nhóm này gồm Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985) - có 1 tiền án về tội “Giết người”, vừa chấp hành xong án phạt tù năm 2021; Trần Quốc Hưng (SN 1983); Đào Văn Tùng (SN 1991); Trịnh Quốc Trung (SN 2000, cùng trú tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng đàn em của Nhận bị bắt giữ, trong đó có đối tượng có “số má” về tội Giết người.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cũng ra quyết định truy nã đối tượng cầm đầu ổ nhóm nói trên là Nguyễn Văn Nhận (SN 1980, trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm “núp bóng doanh nghiệp” hoạt động phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” bằng hình thức “bảo kê”, thu tiền của các tiểu thương kinh doanh và lái xe ô tô tại khu vực Chợ Mía là chợ đầu mối hoa quả, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang. Hành vi của nhóm này đã gây bức xúc đối với người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tháng 4/2022, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án để điều tra. Quá trình điều tra, ngày 9/8, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã phá án và tổ chức bắt giữ 4 đối tượng có hành vi Cưỡng đoạt tài sản là Khánh, Hưng, Tùng và Trung.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, xe mô tô, tiền mặt, cùng nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Nhận là đối tượng cầm đầu ổ nhóm trên.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thông báo và đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đến phòng PC02 để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Chu Bá Huy, SĐT 0912.236.016. Những cá nhân, tổ chức đến trình báo đều được giữ bí mật, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra khuyến cáo đối với người bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án trên không được ký khống vào bất kỳ văn bản nào với Ban Quản lý Chợ Mía và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Hoàng Gia Phát. Đây được xem là hành vi cản trở điều tra, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

