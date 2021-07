Bắt nhóm đối tượng gây ra vụ giết người tại Trung tâm thương mại ở Hải Phòng

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 08:54 AM (GMT+7)

Ngày 28/7, thông tin Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam nhóm đối tượng gồm 7 thanh, thiếu niên gây ra vụ "Giết người" xảy trên địa bàn quận Kiến An.

Cụ thể, vào 0h ngày 7/7 anh Lê Anh Tú, SN 2003, ở Hợp Đức, Đồ Sơn, bị một nhóm thanh niên dùng hung khí chém gây thương tích vào đầu tại khu vực Trung tâm thương mại Khu đô thị Cựu Viên, quận Kiến An. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và chữa trị tại Bệnh viện Việt-Tiệp kịp thời nên đã may mắn qua cơn nguy kịch.

Ngay khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã tập trung lực lượng, chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tài liệu, rà soát, khoanh vùng, xác định các đối tượng nghi vấn gây ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm đối tượng gây ra vụ giết người bị bắt cùng nhiều hung khí nguy hiểm.

Kết quả điều tra cho thấy, cầm đầu nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên là Phạm Hữu Đức (Đức “híp”), SN 1999, ở phường Nam Sơn, quận Kiến An. Cùng tham gia còn có Lê Hồng Duy (Duy con), SN 2005, ở phường Phù Liễn; Đặng Tuấn Anh, SN 1995, ở phường Nam Sơn; Nguyễn Đức Đạt (Đạt “kỳ”), SN 2004, ở tổ 8 Trần Thành Ngọ; Nguyễn Hải Linh (Linh “Cẩu”), SN 2005, ở tổ 5 Trần Thành Ngọ, cùng quận Kiến An; Nguyễn Đức Phương, SN 2002, ở thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương; Lê Văn Khoa, SN 2004, ở số 74 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng.

Các đối tượng khai nhận, vào đêm 7/7, Khoa, Đạt “kỳ” cùng Linh “cẩu”, Phương, Duy và một số mấy người bạn gái ngồi uống nước ngã 5 Kiến An. Tại đây Khoa có mâu thuẫn cãi chửi nhau qua điện thoại với chồng cũ của bạn gái mình.

Ngay sau đó, nhóm của Khoa nhận được điện thoại của Đức “híp” báo tin có một nhóm nam thanh niên đi khoảng chục xe máy về phía ngã 5 Kiến An. Vừa xong thì nhóm thanh niên này, trong đó có Lê Anh Tú đến quán nước và đi về phía bọn Khoa. Biết trong nhóm này có Tú cùng với chồng cũ của của bạn gái, Khoa hô cả nhóm bạn bỏ chạy.

Lúc này Tú có hỏi, tìm gặp Khoa nhưng không thấy nên trước khi bỏ đi đã ra xe lấy khoảng 4 chai thủy tinh đáp sang bên đường để “dằn mặt”.

Một lúc sau, nhóm của Khoa quay lại quán thì thấy bạn gái Khoa báo lại rằng, nhóm của Tú có hẹn lên Trung tâm thương mại Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, cùng quận Kiến An, để “nói chuyện” phải trái. Nhóm của Khoa gọi điện thoại cho Đức “híp” báo là mang theo hung khí đến điểm hẹn để đánh nhau.

Trên đường đi, nhóm của Khoa gặp Đức “híp” cùng Tuấn Anh mang sẵn 3 thanh dao, kiếm các loại cùng một bình xịt hơi cay. Khi đến điểm hẹn là Trung tâm thương mại Khu đô thị Cựu Viên, Duy “con” mang thanh kiếm lao thẳng vào chém Tú liên tiếp 3 nhát, trong đó có 2 nhát trúng đỉnh đầu. Đức “híp” cũng xông tới cầm đao vả vào má làm Tú bị chảy máu ở đuôi lông mày phải.

Trong khi Tú vẫn ngồi trên xe chưa kịp phản ứng gì thì tiếp tục bị Tuấn Anh cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Còn Phương cầm thanh sắt vót nhọn vụt, chém vài phát vào cánh tay. Đến khi thấy Tú chảy nhiều máu nên nhóm bạn của Tú mới vào can ngăn và đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Đức “hip” cầm số hung khí trên bỏ lại tại khu vực bãi đất trống gần chùa Đông Chấn, phường Nam Sơn, Kiến An.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng. Trong đó, 4 đối tượng bị khởi tố về tội Giết người là: Phạm Hữu Đức, Lê Hồng Duy, Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Đức Phương. Các đối tượng còn lại Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Hải Linh, Lê Văn Khoa, bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

