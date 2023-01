Bắt nhanh 3 đối tượng trộm xe mô tô sau hơn 20 giờ gây án

Trước đó, vào lúc sáng 6h30 ngày 8/1/2023, Công an xã Lộc An tiếp nhận tin báo của anh L.V. T. (SN: 1984, ngụ: Ấp 1, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) về việc bị mất một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Vision để trước hiên nhà.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lộc An đã tổ chức lực lượng tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an huyện Lộc Ninh tiến hành truy xét đối tượng. Đến khoảng 1 sáng ngày 9/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng là Vũ Anh Thạch, Nguyễn Anh Hoài và Phạm Quốc Tuấn, đồng thời thu hồi được tài sản chiếc mô tô.

Nơi giấu chiếc xe ăn trộm.

Tại Cơ quan Công an, cả 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe mô tô tại nhà anh L.V. T. Theo đó vào lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 8/1/2023, lợi dụng chủ nhà sơ hở, không khóa cổng và để xe trước hiên nhà nên các đối tượng đã lẻn vào và lấy đi chiếc xe mô tô rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Công an huyện Lộc Ninh đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

