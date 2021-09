Bất ngờ với lai lịch một nông dân thành đạt ở huyện miền núi Bình Định

Thứ Sáu, ngày 10/09/2021 14:30 PM (GMT+7)

Sau gần 20 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc là một “nông dân thành đạt” ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định - đối tượng truy nã đã bị bắt trước sự bất ngờ, ngỡ ngàng của nhiều người dân địa phương.

Ngày 10-9, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh này tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã Cao Thanh Xuân (59 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị).

Đối tượng Cao Thanh Xuân sau khi bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: Công an Bình Định

Trước đó, năm 2002, đối tượng Cao Thanh Xuân tham gia một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Triệu Phong đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Xuân.

Sau đó không lâu, Xuân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ rồi đến một vùng xa xôi, hẻo lánh thuộc thôn K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh – nơi giáp ranh với tỉnh Gia Lai, để sinh sống với cái tên mới Lê Quang Dũng. Tại đây, Xuân cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình, đồng thời dựng chòi, mở rộng diện tích canh tác cây ăn quả, làm ăn khá thành đạt.

Không chỉ vậy, trong quá trình tiếp xúc với người dân địa phương, Xuân tỏ ra khá hòa đồng, gần gũi nên được nhiều người quý mến.

Bởi vậy, mới đây khi chứng kiến Cao Thanh Xuân bị bắt theo lệnh truy nã, người dân địa phương thôn K3, xã Vĩnh Sơn ai cũng tỏ ra khá bất ngờ về lai lịch "nông dân thành đạt" này.

