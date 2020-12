Bắt khẩn cấp hai người đánh tới tấp CSGT ở Bình Chánh

Thứ Năm, ngày 03/12/2020 15:05 PM (GMT+7)

Nhận thấy hành vi của hai thanh niên tấn công CSGT là nghiêm trọng, gây mất an ninh xã hội nên Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

Trưa 3-12, lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Trần Hoàng An (SN 1994) và Trần Văn Út (SN 1989) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trần Hoàng An và Trần Văn Út là 2 trong số 5 người có mặt trong vụ tấn công cán bộ của Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP HCM) xảy ra vào ngày 1-12 trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Trước đó, ngày 1-12, An lưu thông ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh thì gặp các CSGT đang làm nhiệm vụ. Lúc này, An đứng xa lấy điện thoại quay phim thì bị đại úy Hồ Trọng Nghĩa nhắc nhở.

Trần Hoàng An (áo đen) ngồi giữa

Tuy nhiên, An đã cự cãi, to tiếng và nhào vào đánh đại úy Hồ Trọng Nghĩa. Lúc này, thượng úy Huỳnh Phúc Đạt đến can ngăn thì Út chạy tới la lớn: "Tụi mày làm gì cháu tao?". Nghe Út hô lớn thì An quay lại tấn công CSGT.

An được nhóm người thân đi cùng "tống 3" định rời đi nhưng bị lực lượng CSGT chặn lại. Diễn biến vụ việc được người dân quay lại rồi đưa lên mạng xã hội. Lãnh đạo Trạm CSGT Tân Túc đã báo cáo toàn bộ lên Công an TP HCM.

Trước đó, ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng 17 tuổi, quê Trà Vinh) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải

Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải là hai thiếu niên đã tông trung tá Phạm Tân Nhân thuộc Trạm CSGT Đa Phước - Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM trọng thương hôm 16-11. Hiện trung tá Phạm Tân Nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì bị gãy cẳng tay phải, gãy cẳng chân phải và nứt xương bánh chè.

