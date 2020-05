Bắt khẩn cấp chồng Loan "cá" trong băng nhóm bảo kê tại Đồng Nai

Thứ Sáu, ngày 08/05/2020 09:22 AM (GMT+7)

Ngày 7/5, mở rộng điều tra vụ băng nhóm bảo kê tại Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của nghi phạm Nguyễn Quốc Tuấn, biệt danh Tuấn "Cá", chồng của Lý Thị Loan - đối tượng cầm đầu băng nhóm bảo kê khu vực KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu vừa mới bị bắt...

Theo đó, sau khi mở rộng vụ án Lý Thị Loan hay còn gọi là Loan “cá” cầm đầu băng nhóm bảo kê đe dọa, cưỡng đoạt thu tiền của hàng trăm tiểu thương ở KCN Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, công an đã bắt chồng của Loan là Nguyễn Quốc Tuấn còn có hỗn danh là Tuấn "cá".

Tuấn "cá" bị bắt khẩn cấp.

Tuấn được xác định là đối tượng được vợ là Lý Thị Loan giao việc thu tiền "bảo kê" của nhiều tiểu thương khu vực trước cổng chợ Hóa An, TP Biên Hòa, gần Công ty Pouchen Việt Nam tại phường Hóa An. Còn băng nhóm bảo kê do Loan cầm đầu thì thu tiền ở khu vực khu công nghiệp Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu.

Khám xét nhà riêng tại phường Hóa An, công an đã thu giữ tại nhà Tuấn "cá" nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến việc thu tiền và nhiều phơi đề. Như vậy, đến nay sau 3 ngày ra quân triệt phá băng nhóm bảo kê do Loan “cá” cầm đầu, Công an Đồng Nai đã bắt giữ 11 đối tượng trong băng nhóm bảo kê này.

