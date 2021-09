Bắt hai vợ chồng "đại gia" bất động sản

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 12:26 PM (GMT+7)

Cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ giám đốc công ty TNHH TM Minh Khang cùng chồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang, và ông Nguyễn Đình Khang, Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang. Cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc của 2 bị can, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Khang - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra bước đầu xác định Công ty TNHH TM Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, TP Vinh do bà Nguyễn Thị Thu, làm giám đốc công ty. Ông Nguyễn Đình Khang (chồng bà Thu) giữ chức vụ Trưởng ban quản lí dự án, giám đốc sàn giao dịch bất động sản Minh Khang.

Trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang.

Trước đó, ngày 15-8-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành Quyết định số 110/VPĐTCAT khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại dự án Khu đô thị Minh Khang.

Được biết, dự án Khu đô thị Minh Khang được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT năm 2007, với tổng diện tích rộng 7,86 ha. Dự án này hiện còn nợ tiền thuế trên 280 tỉ đồng. Ngoài ra, dự án này có nhiều sai phạm trong xây dựng kéo dài nhiều năm nay. Dự án, còn được biết đến là khu có nhiều nhà của các quan chức đã về hưu của tỉnh Nghệ An.

