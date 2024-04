Bắt hai đối tượng cướp giật tại cửa hàng điện thoại ở Vĩnh Phúc

Đó là Dương Văn Tiến (SN 1996), trú tại xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và Phạm Quang Huy (SN 1988), trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đã gây ra vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại Hưng Mobile, địa chỉ ở thôn 12, xã Thanh Vân (Tam Dương).

Công an huyện Tam Dương dẫn giải Dương Văn Tiến và Phạm Quang Huy đến hiện trường gây ra vụ cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 7/4, Công an huyện Tam Dương tiếp nhận đơn trình báo của anh Thiếu Chí Hưng (SN 1993), là chủ cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại Hưng Mobile với nội dung: khoảng 20h cùng ngày, khi đang bán hàng cho khách, anh Hưng bị 2 đối tượng nam giới lợi dụng sơ hở, cướp giật 1 chiếc điện thoại Apple Iphone 14 Promax và 1 chiếc điện thoại Apple Iphone 13 Promax rồi nhanh chóng lên xe mô tô chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát.

Cửa hàng xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 37 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, nhận thấy các đối tượng phạm tội có tính chất nghiêm trọng, manh động, gây ra sự bức xúc trong quần chúng nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, tiến hành các biện pháp điều tra. Cơ quan Công an đã ra thông báo truy tìm đối tượng; đồng thời thành lập các tổ, nhóm công tác triển khai điều tra, tìm kiếm mạnh mối tại địa bàn TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; quận Hà Đông, TP Hà Nội và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã dựng lên được chân dung về hai đối tượng gây án.

Cơ quan Công an thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp giật tài sản.

Ngày 13/4, một tổ công tác của Công an huyện Tam Dương đã bắt giữ được đối tượng Dương Văn Tiến đang lẩn trốn ở quận Hà Đông, TP Hà Nội. Cùng thời điểm, tổ công tác khác cũng đã nhanh chóng bắt giữ Phạm Quang Huy khi anh ta di chuyển từ tỉnh Bắc Ninh về tỉnh Vĩnh Phúc.

Phạm Quang Huy và Dương Văn Tiến tại cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ vật chứng là 2 chiếc điện thoại Apple Iphone đã bị chiếm đoạt, cùng các đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng Tiến và Huy bước đầu khai nhận, do nợ nần, không có tiền tiêu xài nên đã vào hội nhóm trên ứng dụng Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, kết bạn và hẹn gặp nhau tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để cùng nhau đi cướp giật tài sản.

Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tam Dương làm rõ, hai đối tượng Tiến và Huy còn gây ra vụ cướp giật tài sản vào tối 9/4, tại địa bàn phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cùng ngày (13/4), Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với hai đối tượng Dương Văn Tiến và Phạm Quang Huy về hành vi “Cướp giật tài sản”. Hiện Công an huyện Tam Dương đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và mở rộng điều tra về các hành vi phạm tội khác.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]