Bắt Hải "3 mắt" cùng nhóm đàn em vì đập phá nhà dân

Chiều 29-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn An Tấn Hải (43 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, thường gọi là Hải "3 mắt") để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngoài Hải "3 mắt", 3 đàn em của Hải bị bắt tạm giam về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Tất cả các quyết định của Cơ quan CSĐT đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Sau khi đọc lệnh bắt giam, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Hải tại Công ty dịch vụ bảo vệ A.T.H. (TP Phan Thiết).

Công an đọc lệnh bắt Hải "3 mắt"

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 6-3-2019, Nguyễn An Tấn Hải đã cùng đồng bọn sử dụng búa, xà beng đập phá căn nhà của anh Nguyễn Hữu Long (trú phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), ngay trên khu đất của ông Long (mua lại của người dân địa phương) nhưng đang tranh chấp với chủ dự án Bạch Hồ (phường Phú Hài, TP Phan Thiết).

Qua giám định, thiệt hại tài sản hơn 54 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ án, Nguyễn An Tấn Hải đang là Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đức Tuấn, có hợp đồng bảo vệ đất cho dự án Bạch Hồ.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT đang làm rõ việc người dân tố cáo Hải "3 mắt" trong lúc bảo vệ đất cho Công ty Bạch Hồ đã chỉ đạo đàn em tấn công, gây thương tích một số người dân đang tranh chấp đất.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, vụ án xảy ra xuất phát từ việc tranh chấp đất đai giữa người dân địa phương với chủ dự án du lịch nghỉ dưỡng Bạch Hồ. Đây là vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự tại địa phương và đã có nhiều đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận.

