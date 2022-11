Bắt giữ kẻ mua bán 4 bánh heroin

Đối tượng Giàng A Gâu cùng tang vật.

Vào hồi 3h30 ngày 1/11 tại khu vực bản Nà Lốc (xã ít Ong, Mường La, Sơn La), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an và Công an huyện Mường La phát hiện, bắt giữ đối tượng Giàng A Gâu (SN 1982, trú tại bản A Mạ, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, Sơn La) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin có tổng khối lượng 1.281,74 gam; 1 xe máy; 2 điện thoại; cùng một số giấy tờ liên quan.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

