Bắt giam đối tượng cho vay 31 tỷ đồng với lãi suất "cắt cổ"

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 14:56 PM (GMT+7)

Sau khi mãn hạn tù, đối tượng lợi dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ của người anh trai (đã qua đời) để hoạt động cho vay nặng lãi. Bước đầu, đối tượng khai đã cho nhiều người vay số tiền 31 tỷ đồng, với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Ngày 29-7-2021, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá chuyên án cho vay nặng lãi, bắt một đối tượng, thu 1 khẩu súng và nhiều tang vật khác liên quan.

Giữa năm 2021, qua tin báo của quần chúng, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Nguyễn Sỹ Hải (tự Hải "lương", SN 1970, ngụ P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An) chuyên hoạt động tín dụng đen. Hải có nhiều tiền án về các tội khác nhau, gồm: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam giữ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đặc biệt, năm 1994, Hải bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về các tội: trộm cắp tài sản của công dân, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam giữ.

Khám xét nơi ở của đối tượng

Sau khi mãn hạn tù, Hải trở về nhà, không có công việc ổn định. Gã có nhiều mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội và biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế. Từ năm 2011, y lợi dụng giấy phép dịch vụ cầm đồ của anh trai là Nguyễn Sỹ T. (đã chết) để tổ chức cho vay nặng lãi. Nhiều người dân trong lúc bế tắc về tiền bạc, vay tiền của Hải phải trả lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Đến thời hạn, nhưng người vay chưa trả tiền lãi và gốc thì bị Hải hoặc đàn em của gã gọi điện đe dọa, uy hiếp.

Nguyễn Sỹ Hải và tang vật vụ án

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh. Lúc 7 giờ ngày 27-7, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh ập vào nhà bắt Hải. Khám xét nơi ở của hắn, lực lượng chức năng thu tang vật gồm: 10 quyển sổ ghi chép cho vay tiền và thu tiền lãi hàng tháng, 1 khẩu Colt (đã lắp sẵn 5 viên đạn), 25 viên đạn, 1 kiếm, 5 dao, 1 ôtô, 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 150 triệu đồng, 2.400 USD, 6 sổ tiết kiệm (tổng trị giá 3 tỷ đồng), 1 máy đếm tiền, 150 giấy vay tiền, 20 giấy CMND, 2 ĐTDĐ và nhiều tài liệu khác liên quan.

Ngay sau đó, Hải cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai đã cho rất nhiều người vay tổng số tiền 31 tỷ đồng với lãi suất "cắt cổ", thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Chuyên án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-giam-doi-tuong-cho-vay-31-ty-dong-voi-lai-suat-cao-ngat-nguong_1...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-giam-doi-tuong-cho-vay-31-ty-dong-voi-lai-suat-cao-ngat-nguong_117275.html