Bắt được thủ phạm đánh nữ sinh lớp 6 ngất lịm, mặt mũi biến dạng

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021 07:06 AM (GMT+7)

Sau khi liên tục tấn công cháu bé đến bất tỉnh, tưởng cháu bé đã chết, đối tượng lôi cháu thả xuống hố trong lô cao su.

Đối tượng T. tại cơ quan công an

Tối 19/3, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ kẻ đánh nữ sinh lớp 6 đến ngất, mặt mũi biến dạng khi cháu đang đạp xe trên đường đi học về, đi ngang lô cao su.

Đối tượng là Võ Hoàng T. (16 tuổi, ngụ khu phố Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Theo trung tá Nguyễn Minh Hiệp, Phó trưởng Công an huyện Châu Đức, sau khi xảy ra vụ việc, công an đã truy xét và mời Võ Hoàng T. lên làm việc. Tại cơ quan công an, T. thú nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối tượng này khai, khoảng 16h30 ngày 17/3, T. và bạn đi bộ trên đường về nhà. Do biết cháu M. hàng ngày đi trên đường về nhà nên T. yêu cầu bạn về trước còn mình đi bộ đến khu vực lô cao su để tính chặn đường nạn nhân chọc ghẹo.

Khi thấy cháu M. đến gần, T. chạy theo nắm tóc kéo lại khiến nạn nhân bị té ngã. Do bị ngã đau, cháu M. mắng T. và chống cự nên T. đấm đá liên tục vào người làm cháu bé ngất đi. Tưởng cháu M. đã chết, T. kéo nạn nhân và xe đạp thả xuống hố trong lô cao su.

Khoảng 30 phút sau, T. đi bộ ra hiện trường lay gọi kiểm tra M. xem còn sống hay chết thì cháu M. tỉnh dậy nên bỏ đi.

Được biết, T. bỏ nhà đi lang thang, ai thuê gì thì làm kiếm sống.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 18h tối 17/3, chị Trần Thị Thu Hương (ngụ tại khu phố Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) nghe tiếng đập cửa kêu cứu.

Cháu T.N.T.M. bị đánh dã man

Mở cửa thấy cháu T.N.T.M. (12 tuổi, học lớp 6 trường THCS Phan Bội Châu, thị trấn Ngãi Giao, gọi chị Hương là cô ruột) mặt mũi sưng vù, biến dạng, nằm vật giữa sân. Cháu M. lúc này trong trạng thái hoảng loạn, không nhớ cả tên ba mẹ.

Sau một thời gian trấn tĩnh, cháu M. kể, hết giờ học buổi chiều, M. đạp xe về nhà. Khi đang đi trong lô cao su đội 3, thuộc khu phố Hoàng Giao) thì bị một người đàn ông chạy theo giật tóc rồi đánh liên tục vào đầu, mặt. Mặc dù cháu M. đã kêu cứu xin tha nhưng người này vẫn tiếp tục tấn công, đánh đấm liên tục cho đến khi M. ngất lịm.

Cháu M. sau đó tỉnh lại và dắt xe đạp về nhà cô mình.

