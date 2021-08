Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ nhiều súng và ma tuý

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 20:00 PM (GMT+7)

Sau nhiều giờ vây ráp, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Ngọc, thu giữ nhiều súng đạn và ma tuý.

Lúc 1h30 sáng nay (12/8/2021), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Hải, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh, hàng chục CBCS được huy động gồm: Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý chủ trì, Phòng cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Tân Kỳ đã bắt được đối tượng Phạm Văn Ngọc.

Phạm Văn Ngọc (SN 1973, trú tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy". Đối tượng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị Cơ quan chức năng đã triệt phá vào ngày 23/11/2019, bắt giữ 4 đối tượng, thu 10 bánh heroin, 8,6 kg ma túy dạng đá, 816,9 gam hồng phiến, 2 xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan.

Đối tượng Phạm Văn Ngọc cùng tang vật.

Đồng bọn trong đường dây lần lượt sa lưới pháp luật thì Phạm Văn Ngọc vẫn lọt lưới và tiếp tục chỉ đạo, câu kết với các đối tượng khác để hoạt động phạm tội về ma túy. Quá trình đó, Ngọc thường xuyên di chuyển, lợi dụng vùng đồi núi giáp ranh huyện Tân Kỳ, Yên Thành, Đô Lương để ẩn nấp, luôn mang theo vũ khí nóng trong người, có hai đến ba đàn em đi cùng để dò đường, bảo vệ.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, đêm 11/8, phát hiện đối tượng có mặt tại nhà riêng (xóm Ân Quang, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Ban chuyên án đã nhanh chóng áp sát. Biết bị truy bắt, đối tượng đã ôm nhiều súng đạn cố thủ trong nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cộng với sự tuyên truyền, vận động, đến hồi 1h30', các lực lượng đã bắt được Ngọc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Ban chuyên án thu giữ tổng cộng 1 khẩu súng ngắn bên trong có 6 viên đạn, 1 khẩu súng săm lét có 7 viên đạn (cả hai khẩu súng, đạn đều đã lên nòng), 1 khẩu súng AK kèm theo 1 hộp tiếp đạn và 30 viên đạn; 13 viên hồng phiến, 15,05 gam heroin, 1 cân điện tử và 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy.

Hiện, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng và để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-thu-giu-nhieu-sung-va-m...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-thu-giu-nhieu-sung-va-ma-tuy-i623925/