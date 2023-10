Bắt đối tượng có 4 tiền án đột nhập phòng trọ để trộm cắp

Trước đó, vào sáng 27/10, Công an an TP Tuy Hòa tiếp nhận nguồn tin tố giác của chị Siu H’Thảo (trú ở thôn Bôn Chư Ma, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, chị cùng 3 người bạn trong nhóm sinh viên Trường Đại học Phú Yên thuê phòng trọ số 3 trong khu nhà trọ của ông Võ Hữu Tùng Nguyên, ở 13/77 Phạm Ngọc Thạch, khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa để lưu trú. Do quên đóng cửa khi ngủ, nên khoảng 2h sáng cùng ngày kẻ gian đã đột nhập, trộm cắp 3 điện thoại di động và một máy tính xách tay có tổng trị giá 42,5 triệu đồng.

Trần Văn Khánh sau khi bị bắt giữ

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung kẻ trộm. Rà soát hàng chục đối tượng, các trinh sát phát hiện nghi can là Trần Văn Khánh nên tiến hành truy bám.

Đến 16h chiều 27/10, các trinh sát phát hiện Trần Văn Khánh mang máy tính xách tay trộm được đến đến một tiệm cầm đồ bên đường Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa nên ập vào khống chế, bắt giữ.

Trần Văn Khánh khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra

Đấu tranh mở rộng điều tra, Khánh khai nhận ngoài vụ trộm nêu trên đối tượng này còn đột nhập vào nhà 22 Lê Quý Đôn, phường 4, TP Tuy Hòa trộm cắp 1 máy tính xách tay, 1 Ipad và 1 đồng hồ đeo tay.

Được biết Trần Văn Khánh từng bị đưa đi Cơ sở giáo dục A1 – Bộ Công an ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên) và có 4 tiền án về các tội danh trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

