Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm khi lẩn trốn trong rừng

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 09:30 AM (GMT+7)

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, theo Quyết định truy nã số 03/PC44 ngày 22/5/2012 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vào hồi 7h ngày 1/10, tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công Tráng A Chứ (SN 1973, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Dẫn giải đối tượng Tráng A Chứ về CQĐT

Sau khi trốn nã, Tráng A Chứ thường xuyên mang theo vũ khí bên người, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. Tuy nhiên, Chứ vẫn bị tóm gọn khi đang di chuyển vào rừng ở khu vực lán nương.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

