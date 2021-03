Bắt 9X vận chuyển 180.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy đá, 2 bánh heroin

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 20:17 PM (GMT+7)

Các lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt quả tang nam thanh niên đang vận chuyển 180.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy đá, 2 bánh heroin.

Trần Văn Thịnh bị bắt quả tang khi đang vận chuyển lượng lớn ma túy

Chiều ngày 14/3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy các loại.

Theo đó, lúc 20h ngày 13/3, tại khu vực xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Hương Quang chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Vũ Quang, Công an huyện Hương Sơn và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển bắt quả tang đối tượng Trần Văn Thịnh (SN 1994, trú tại thôn 5, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Trần Văn Thịnh cùng các tang vật tại cơ quan chức năng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ một bao tải bên trong chứa 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận đã nhận vận chuyển thuê từ một đối tượng người Lào ở khu vực biên giới đến bàn giao cho một người ở Việt Nam để lấy tiền công.

