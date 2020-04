Bắt 28 “quái xế” tụ tập bốc đầu, đua xe quanh Hồ Gươm

Thứ Sáu, ngày 10/04/2020 20:43 PM (GMT+7)

Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, đơn vị đã kiểm tra, triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, đua xe gây rối trật tự công cộng tại khu vực quanh Hồ Gươm.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 02:15 11/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc11/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Một trong những đối tượng tụ tập đua xe quanh khu vực Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đêm 9/4.

Chiều 10/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tiếp tục họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 9/4, đơn vị đã chỉ đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã kiểm tra, triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, đua xe gây rối trật tự công cộng quanh khu vực Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, những đối tượng này vi phạm về Chỉ thị 16 cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, gây bức xúc trong dư luận. Hiện nay, công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Hoàn Kiếm củng cố hồ sơ, phân loại và xử lý nghiêm các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì điểm chốt cửa ngõ ra vào của Thủ đô để kiểm soát, giám sát việc cách ly toàn xã hội; phối hợp với các nhân viên y tế phát hiện 23 trường hợp có biểu hiện ho, sốt, vận động họ đến các cơ sở y tế để thăm khám.

Công an TP Hà Nội xử lý 75 trường hợp đăng tin, bài sai sự thật về dịch Covid-19; xử lý 171 trường hợp có hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, buôn bán sản phẩm có liên quan đến phòng, chống dịch; khởi tố hình sự 8 vụ với 12 bị can.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an TP.Hà Nội đã phá một vụ sản xuất, buôn bán trang phục phòng dịch giả của Công ty TNHH thương mại dịch vụ y tế Đức Anh, có trụ sở tại thôn Văn Đồng, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai (Hà Nội), tạm giam 3 đối tượng và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bat-28-quai-xe-tu-tap-boc-dau-dua-xe-quanh-ho-guom-1077803.ht...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/bat-28-quai-xe-tu-tap-boc-dau-dua-xe-quanh-ho-guom-1077803.html