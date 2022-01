Bắt 2 người liên quan tới vụ người đàn ông mặc áo Grab tử vong bên xác chó

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 17:22 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã làm rõ 2 đối tượng có hành vi đánh tử vong người đàn ông mặc áo grab nghi trộm chó.

Người đàn ông mặc áo Grab bị đánh tử vong vì nghi trộm chó.

Ngày 7/1, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải (46 tuổi) và Ngô Văn Cường (50 tuổi, cùng ở quận Nam Từ Liêm) về tội Giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 1h rạng sáng 30/12/2021, Phạm Văn Hải nghi có đối tượng mặc áo Grab, điều khiển xe máy có hành vi bắt trộm chó của nhà Ngô Văn Cường nên đã gọi điện thoại báo cho Cường biết.

Khi Cường kiểm tra, phát hiện đã mất 1 con chó, còn lại 1 con bị chết nằm trên đường thuộc lối đi chung. Cả hai sau đó bàn bạc để phục đánh nếu đối tượng đến lấy con chó còn lại.

Khoảng 1h30 sáng cùng ngày, khi Cường và Hải đang mai phục ở nhà Cường thì có 1 đối tượng nam giới mặc áo Grab đi xe máy vào lối đi chung, lấy con chó đã tử vong ra. Lúc này, Hải đưa cho Cường một gậy gỗ dài khoảng 70cm, còn Hải cầm đèn pin ở bên ngoài lối đi chung kéo cổng không cho đối tượng nghi trộm chó chạy ra ngoài.

Khi đối tượng ra đến cổng, Cường dùng chân đá, dùng gậy đập vào đầu làm đối tượng tử vong tại chỗ.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-2-nguoi-lien-quan-toi-vu-nguoi-dan-ong-mac-ao-grab-tu-vong-ben-xac-cho-502...Nguồn: http://danviet.vn/bat-2-nguoi-lien-quan-toi-vu-nguoi-dan-ong-mac-ao-grab-tu-vong-ben-xac-cho-502022711723548.htm