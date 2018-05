Bắt 2 đối tượng vận chuyển 329 bánh heroin trên xe bán tải

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Ngày 11-5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 329 bánh heroin.

Đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, sáng 11-5, phát hiện chiếc xe ô tô bán tải BKS 37C-290.09 có biểu hiện nghi vấn đi trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, 2 tổ trinh sát đã bí mật bám sát.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi chiếc xe di chuyển về hướng thôn Nậm Pản, huyện Mường Khương thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Số heroin bị thu giữ.

đối tượng đi trên xe bán tải là Nguyễn Văn Đài (43 tuổi) và Nguyễn Văn Lý ( 27 tuổi, cùng trú tại huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An. Qua lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Nghệ An qua biên giới Lào Cai để bán kiếm lời.

Được biết đây là chuyên án được Công an tỉnh Lào Cai xác lập từ ngày 4- 2016, dưới dự chỉ đạo của Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Cùng ngày, Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã trao thưởng nóng 50 triệu đồng; lãnh đạo Công an tỉnh đã trao thưởng 30 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.