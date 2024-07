Bắt 11 đối tượng mang hung khí tự chế đi giải quyết mâu thuẫn

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Nga Sơn vừa xác minh, làm rõ và bắt giữ 11 đối tượng đi xe máy mang theo hung khí tự chế để giải quyết mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng hung khí

Trước đó, khoảng 22h ngày 15/7, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một nhóm thanh niên đi trên 5 xe máy, mang theo nhiều hung khí tự chế như: dao, kiếm, tuýp nước 1 đầu gắn dao nhọn… di chuyển nhiều lần quanh khu vực đường Từ Thức - cầu Hưng Long thuộc khu đô thị mới xã Nga Yên, huyện Nga Sơn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Nga Sơn đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ 11 đối tượng tham gia vụ việc này. Đây đều là những thanh`niên từ 15 đến 22 tuổi đều ở thị trấn Nga Sơn và các xã Nga Bạch, Nga Thủy, huyện Nga Sơn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn từ trước với một đối tượng trên địa bàn xã Nga Yên nên Đào Trọng Dũng (sinh năm 2005 ở thị trấn Nga Sơn) đã rủ các đối tượng còn lại đem theo hung khí đi tìm đối tượng này để giải quyết mâu thuẫn nhưng chưa gặp được thì bị quần chúng nhân dân phát hiện, báo công an bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]