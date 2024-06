Triệu tập 2 kẻ dùng hung khí tấn công bảo vệ ở Bình Phước

Ngày 26-6, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cho biết đang lấy lời khai Nguyễn Văn Kiệt (SN 1985) và Nguyễn Văn Trường (SN 1980, cùng ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để xử lý về hành vi dùng hung khí tấn công một bảo vệ nông trường cao su vào chiều 23-6.

Khu vực nơi bảo vệ nông trường bị tấn công

Theo Công an huyện Bù Đăng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, lực lượng Công an huyện đã vào cuộc nhanh chóng, sớm xác định và triệu tập 2 đối tượng lên trụ sở lấy lời khai.

"Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ để báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước" - lãnh đạo Công an huyện Bù Đăng thông tin.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23-6, Kiệt và Trường đi trên 2 xe máy hiệu Wave (không rõ biển số) chạy vào chốt Tiểu khu 307 thuộc thôn 8, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Lúc này, ông L.B.Đ. là nhân viên bảo vệ nông trường Nghĩa Trung (thuộc Công ty Cổ phần cao su Sông Bé) đang làm nhiệm vụ trực chốt.

Hai đối tượng liền dùng dao rựa tấn công nhưng ông Đ. né được rồi bỏ chạy thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bù Đăng nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng 2 đối tượng nhanh chân tẩu thoát. Qua điều tra, công an nhanh chóng xác định 2 đối tượng Kiệt và Trường.

Bảo vệ nông trường Nghĩa Trung khẳng định trước đó Kiệt và Trường nhiều lần đột nhập vào rừng cao su để trộm mũ cao su. Bảo vệ phát hiện đã nhắc nhở và lập biên bản tịch thu tang vật.

Rất có thể do bực tức nên 2 đối tượng đã tìm đến chốt tiểu khu 307 để trả thù ông Đ.?

