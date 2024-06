"Bánh vẽ" các lô đất ảo rồi chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thuỳ An (SN 1989, trú tại phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vũ Thuỳ An bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, thông qua mạng xã hội facebook, Vũ Thuỳ An biết chị T.T.L (SN 1989, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) có nhu cầu đầu tư bất động sản, An đã tự giới thiệu mình là sale tự do về bất động sản và có quan hệ thân thiết với một số chủ đầu tư bất động sản như Vingroup, Bimgroup....

An cho biết sẽ bán cho chị T.T.L 5 ô đất tại dự án Vinhomes Golden Avenue thuộc phường Hải Hoà, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá ưu đãi. Trước sự dụ dỗ và thúc giục của An, tháng 3-2022, do lo sợ mất cơ hội đầu tư nên dù chưa tìm hiểu kỹ thông tin về tiến độ của dự án chị L đã 6 lần chuyển khoản cho An với tổng số tiền 525 triệu đồng để mua 5 ô đất.

Đến tháng 4-2022, An không giao đất như thoả thuận cho chị L. Khi chị L đòi tiền, An chây ì không trả mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau nhiều lần đòi tiền không thành, chị L đã đến Công an TP Cẩm Phả trình báo vụ việc.

Qua điều tra, Công an TP Cẩm Phả xác định thông tin về các lô đất trong dự án Vinhomes Golden Avene mà Vũ Thuỳ An cung cấp cho chị L là không có thật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]