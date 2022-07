Bán 7 người sang Campuchia, nhận 300 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 11/07/2022 16:40 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an xác định Phan Ngọc Đức đã bán 7 thanh niên ở Gia Lai sang Campuchia làm việc cho công ty do người Trung Quốc làm chủ, thu về 300 triệu đồng.

Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Đức (SN 1990; trú huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán người.

Phan Ngọc Đức là kẻ trực tiếp móc nối với các đối tượng ở nước ngoài đưa những người từ trong nước vượt biên sang Campuchia để làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ.

Trần Quang Quyết đã đến Đồn biên phòng Ia O đầu thú

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 7 thanh niên ở xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã bị lừa đi làm việc ngoài tỉnh, sau đó bị bán sang Campuchia. Những người này phải trả tiền chuộc, bỏ trốn mới trở về được nhà.

Cơ quan công an xác định Trần Quang Quyết (SN 2001; trú tại xã Ia Đal, huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum) là kẻ môi giới qua mạng, dẫn đường, giới thiệu việc làm cho 7 thanh niên nêu trên.

Để thực hiện việc này, Quyết lên mạng xã hội đăng tuyển dụng việc làm nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi nắm được thông tin, Quyết liên lạc với Phan Ngọc Đức để đưa các nạn nhân vượt biên sang Campuchia để làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ.

Đến thời điểm bị bắt, Đức khai đã bán 7 nạn nhân ở xã Ia O cho 1 đối tượng ở Campuchia, thu về số tiền trên 300 triệu đồng và chia cho Quyết 128 triệu đồng.

Riêng Quyết đã đến Đồn Biên phòng Ia O đầu thú vào ngày 30-6.

Anh Puih Thái (áo đen) và Puih Phú (áo trắng) đã may mắn được gia đình gửi tiền chuộc về nhà sau khi bị lừa bán sang Campuchia

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, 7 thanh niên xã Ia O tin lời dụ dỗ đã rời bỏ làng quê để đi làm với mức lương hứa hẹn 18-20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi bị đưa sang Campuchia, không làm được việc trên máy tính, họ xin nghỉ việc thì bị đánh đập, yêu cầu nộp tiền chuộc. Một số người đã gọi điện cho gia đình gửi tiền theo yêu cầu của các đối tượng thì được thả về, một số người may mắn trốn thoát.

