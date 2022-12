Bạc Liêu: Nam thanh niên nhiều lần vào nhà xe của siêu thị trộm tài sản

Ngày 27/12, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường 7, TP Bạc Liêu mời Đặng Chí Linh (SN 2003, tạm trú khóm 1, phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, vào khoảng 20h ngày 25/12, Linh đã vào khu vực nhà xe của siêu thị Vincom (khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu) với ý định trộm cắp tài sản.

Đặng Chí Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Trọng Nguyễn

Phát hiện có chiếc xe máy quên khóa cốp, đối tượng Linh đã lấy trộm 1 chiếc ví bên trong có khoảng 1 triệu đồng cùng số trang sức gồm: 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai với tổng trọng lượng gần 5 chỉ vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trước đó, cũng tại siêu thị này, vào khoảng 18h ngày 4/12, Linh đã mở 9 cốp xe máy lấy trộm số tiền 1,5 triệu đồng và bị cơ quan công an xử lý hành chính.

Số tài sản đối tượng Linh trộm trong cốp xe. Ảnh: Trọng Nguyễn

Được biết, Đặng Chí Linh từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3/2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

