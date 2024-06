Bạc Liêu: Khởi tố 3 đối tượng làm giấy tờ giả để trục lợi

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Quang Nghệ về hành vi Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ.

Bị can Phan Quang Nghệ.

Đồng thời, tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quang Thuận về hành vi Đưa hối lộ và Bùi Thiều Đỗ Lê về hành vi Làm giả tài liệu của tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quang Thuận.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Phan Quang Nghệ (sinh năm 1988, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu) đã cấu kết với Trần Quang Thuận (sinh năm 1981, ngụ khóm 8, phường 8, thành phố Bạc Liêu) và Bùi Thiều Đỗ Lê (sinh năm 1979, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Lâm Vinh tại thành phố Cần Thơ) để lập hồ sơ, cải tạo xe, cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo giả nhằm trục lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thiều Đỗ Lê.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

