“Bà mẹ bỉm sữa” tàn tật nhưng vẫn lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 06:07 AM (GMT+7)

“Nổ” rằng có nhiều mối quan hệ ở tỉnh, Quyên hứa hẹn sẽ xin việc cho các nạn nhân vào các sở, ban, ngành. Với chiêu thức trên, thị đã chiếm đoạt tài sản của các bị hại hơn 1 tỉ đồng...

Tin nóng Sự kiện:

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mạc Thị Lệ Quyên (SN 1984 trú tại xóm 6, xã Nghi Kim, TP Vinh) để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh nhận được đơn trình báo của một số bị hại tố cáo Quyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua các mối quan hệ, Quyên thường lấy việc mình bị tàn tật tìm kiếm sự cảm thông của người đối diện rồi lân la trò chuyện với các nạn nhân. Sau khi nói chuyện thân thiết, thị “nổ” rằng mình có mối quan hệ mật thiết với nhiều lãnh đạo của tỉnh, có khả năng nhờ xin việc vào các ban, ngành trong tỉnh và các huyện.

Với thủ đoạn tinh vi, để những bị hại thêm tin tưởng, Quyên đã nhờ người làm các quyết định tuyển dụng, xét tuyển (dạng bản photo) mang tên những bị hại rồi sau đó đưa cho những người này. Tin lời Quyên, nhiều nạn nhân đã đưa tiền cho thị nhưng chờ không thấy hồi âm nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Điển hình như trường hợp của chị Lê Thị Th. (SN 1987, trú tại khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh) đã bị Quyên lừa đảo chiếm đoạt số tiền 130 triệu đồng với lời hứa xin chuyển từ giáo viên hợp đồng sang giáo viên chính thức tại một trường THCS trên địa bàn TP Vinh.

Quyên đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Võ Minh H. (SN 1993, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) số tiền 300 triệu đồng dưới hình thức nhận tiền xin cho anh H. vào làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Hay trường hợp của anh Thái Duy Tr. (SN 1989, trú tại xóm 12, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành), với mong muốn được vào làm việc tại Văn phòng UBND huyện Nghi Lộc nên anh đã đưa cho Quyên số tiền 295 triệu đồng.

Tương tự trường hợp của anh Tr., chị Lê Thị Th. (SN 1987, trú tại khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh) cũng bị Quyên lừa đảo chiếm đoạt số tiền 130 triệu đồng với lời hứa xin chuyển từ giáo viên hợp đồng sang giáo viên chính thức tại một trường THCS trên địa bàn TP Vinh.

Đối tượng Mạc Thị Lệ Quyên.

Trước những đơn tố cáo, Công an TP Vinh đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định được đối tượng là Mạc Thị Lệ Quyên (SN 1984, trú tại xóm 6, xã Nghi Kim, TP Vinh). Củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mạc Thị Lệ Quyên để điều tra, mở rộng vụ án. Tuy nhiên, do Quyên là người tàn tật và đang nuôi con nhỏ, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã không áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam đối tượng mà chỉ cấm đối tượng đi khỏi nơi cư trú trong suốt quá trình điều tra vụ án.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Công an TP Vinh xác định được, Quyên không chỉ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn TP Vinh mà thị còn lân la sang các huyện như Quỳ Châu, Tương Dương. Điển hình như: Nhận số tiền 100 triệu đồng với lời hứa xin việc cho chị Đặng Thị Hoàng L. vào dạy tại Trường THCS nội trú Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu; Lừa đảo chiếm đoạt của bà Trần Thị Th. (SN 1973, trú tại thôn Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương) số tiền 220 triệu đồng dưới hình thức nhận tiền để xin cho con gái bà Th. vào dạy biên chế tại trường tiểu học ở huyện Tương Dương; lừa đảo, chiếm đoạt của anh Trần Đức N. (SN 1987, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu) số tiền 200 triệu đồng dưới hình thức nhận tiền xin cho anh N. vào biên chế tại trường THPT trên địa bàn.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã làm rõ được số tiền mà Quyên chiếm đoạt của các bị hại là trên 1 tỉ đồng. Tại Cơ quan điều tra, Quyên đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an TP Vinh thông báo, nếu ai là nạn nhân của Quyên, hãy liên lạc với đến Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Vinh qua số điện thoại: 02383. 844.533 trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.