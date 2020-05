Ao cá Koi nửa tỉ đồng chết sạch nghi bị đầu độc

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 14:26 PM (GMT+7)

Một ngày trước, ao cá Koi của anh Sơn vẫn bình thường nhưng sáng hôm sau, 200 con bất ngờ chết sạch, thiệt hại khoảng nửa tỉ đồng.

Ngày 20-5, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang điều tra nguyên nhân ao cá Koi của anh Phạm Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy) chết bất thường, nghi do bị đầu độc.

Đây là số cá Koi chết anh Sơn vớt lên

Theo thông tin ban đầu, sáng 19-5, anh Sơn đi chăm sóc cá Koi trong ao của mình đang nuôi để kinh doanh thì phát hiện cá chết nhiều. Anh mang số cá chết này đến cửa hàng thuốc thủy sản nhờ kiểm tra thì không phát hiện cá bị bệnh.

Tuy nhiên, sau đó toàn bộ số cá còn lại trong ao của anh tiếp tục chết sạch. Anh Sơn ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Trước đó, anh có kiểm tra ao cá nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Nghi ngờ cá chết do bị đầu độc, anh Sơn đã trình báo đến cơ quan công an.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ao-ca-koi-nua-ti-dong-chet-sach-nghi-bi-dau-doc-20200520095857006.htm