An ninh được thắt chặt tại phiên tòa mà Đường "Nhuệ" và con nuôi tới làm nhân chứng

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 08:29 AM (GMT+7)

Sáng nay (11-5), công tác đảm bảo an ninh đã được tăng cường, thắt chặt tại phiên tòa xử phúc thẩm vụ vợ chồng chủ Công ty TNHH Lâm Quyết (Thái Bình) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó Đường "Nhuệ" cùng con nuôi là Tiến "trắng" được triệu tập tới tòa để làm nhân chứng.

Sáng 11-5, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, ngụ số 138 đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi, vợ ông Lẫm) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình. Phiên tòa do TAND cấp cao xét xử.

Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", ngồi giữa) tới tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Đúng 7 giờ 15 sáng 11-5, xe chuyên dụng của lực lượng công an đi vào cổng TAND tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa này, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", SN 1995, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; con nuôi Đường "Nhuệ") được triệu tập đến phiên tòa với vai trò người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Tuy được triệu tập tới tòa với tư cách nhân chứng, song do đang là bị can trong vụ án khác nên Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" được đưa đến tòa bằng xe chuyên dụng của công an.

Khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa.

Theo cáo trạng số 03/2018 của Viện KSND tỉnh Thái Bình, năm 2013 và năm 2016, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết vay số tiền 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô Camry, BKS 17K-9966, cam kết không thế chấp, không bán cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới trong thời gian vay số tiền trên.

Ngày 12-4-2017, khi chưa trả nợ số tiền trên cho ông Tới, vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết đem chiếc xe đã thế chấp vay tiền của ông Tới bán cho ông Phạm Công Tự mà không được sự đồng ý của ông Tới, nhưng vẫn nói dối ông Tới là chưa bán xe.

Đồng thời, gian dối, nại ra lý do ông Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết làm mất giấy biên nhận trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng. Do đó, Viện KSND tỉnh Thái Bình truy tố vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết tội danh trên.

Tháng 6-2019, TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết phạm tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, phạt ông Lẫm 14 năm tù giam, bà Quyết 13 năm tù giam.

Ngay tại phiên tòa và từ đó đến nay, vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết và gia đình liên tục có đơn kêu oan, gửi đến các cơ quan chức năng.

Như đã đưa tin, vào ngày 29-4, TAND Cấp cao vừa có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh để chờ xét xử phúc thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962) và bà Phạm Thị Quyết (SN 1967), thường trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/an-ninh-duoc-that-chat-tai-phien-toa-ma-duong-nhue-va-con-nuoi-toi-...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/an-ninh-duoc-that-chat-tai-phien-toa-ma-duong-nhue-va-con-nuoi-toi-lam-nhan-chung-20200511080344763.htm